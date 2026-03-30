IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 114

Нетаняху нареди да бъде осигурен достъп до храма „Възкресение Христово“ в Йерусалим

Пицабала бе спрян от израелската полиция, докато се опитваше да влезе в храма в Стария град

30.03.2026 | 18:28 ч. Обновена: 30.03.2026 | 18:28 ч. 15
Снимка:БГНЕС/EPA

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е наредил на властите да осигурят достъп до храма „Възкресение Христово“ в Йерусалим  на висшия представител на Римокатолическата църква в Светите земи, след като полицията не му позволи да влезе вчера църквата, което предизвика остри критики от страна на чуждестранни лидери, предаде ДПА.

Нетаняху вчера написа в Екс, че е наредил на съответните власти да гарантират, че кардинал Пиербатиста Пицабала ще получи „пълен и незабавен достъп“ до църквата.

Пицабала бе спрян от израелската полиция, докато се опитваше да влезе в храма в Стария град в Йерусалим, за да отслужи литургия за католическата Цветница. Латинският патриархат в Йерусалим нарече случая „сериозен прецедент“.

Ходът на израелските власти бе осъден от редица страни. Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че отказване на достъп на Пицабала „е обида не само за вярващите, но и за всяка общност, признаваща свободата на вероизповеданието. Германският депутат Армин Лашет, който е председател на комисията за външни работи на Бундестага, каза, че действията на Израел са неприемливи и подчерта, че те противоречат на вековната традиция за свободен достъп до най-свещеното място за християните по време на Страстната седмица. Испанското правителство извика израелския шарже д‘афер в Мадрид, за да „обясни ясно, че подобно нещо не бива да се повтаря“.

Израелската полиция каза, че достъпът до светите места в Стария град е ограничен от съображения за сигурност, свързани с войната срещу Иран. 

Нетаняху заяви, че кардиналът е бил посъветван да не отслужва литургия, след като останки от ракета паднали на метри от църквата. Израелският лидер добави, че е наредил на полицията от сега нататък да позволява церемониите да се състоят в съответствие с желанията на Пицабала.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Нетаняху достъп Възкресение Христово Палмова неделя Йерусалим
Новини
Виж всички новини
Войната в Иран
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem