МВнР с позиция заради скандала на Палмова неделя в Йерусалим

Министерството на външните работи излезе с позиция и изрази дълбока загриженост за това, че латинският патриарх на Йерусалим Пиербатиста Пицабала беше възпрепятстван да влезе в храма на Божи гроб, за да отслужи литургия за католическата Палмова неделя (Цветница), дори и като се имат предвид военната обстановка и общите мерки за сигурност.

“Подобни действия нарушават свободата на вероизповеданието и вековно установения ред, уреждащ статута на Светите места в Йерусалим”, се казва в съобщението на външно министерство в социалната мрежа Х.

We express deep concern over reports that His Beatitude Cardinal Pierbattista Pizzaballa, Latin Patriarch of Jerusalem, was prevented from entering the Church of the Holy Sepulchre on Sunday, even taking into account the wartime situation and general security measures — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) March 30, 2026

“В навечерието на великденските празници трябва да се гарантира свободен достъп до светите места през този свещен период”, се казва още в позицията на МВнР.

Израелската полиция “за първи път от векове“ не позволи на латинския патриарх на Йерусалим и на настоятеля на църквата "Възкресение Христово" да влязат в храма за служба за днешната католическа Палмова неделя, съобщи вчера Йерусалимската латинска патриаршия, цитирана от Франс прес.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху каза, че това не е злонамерен акт, а действие, мотивирано от съображения за сигурност. / БТА

