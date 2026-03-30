BGONAIR Live Новини Днес | 66

МВнР с позиция заради скандала на Палмова неделя в Йерусалим

Латинският патриарх не беше допуснат до Божи гроб

30.03.2026 | 14:08 ч. Обновена: 30.03.2026 | 14:15 ч. 3
БГНЕС

Министерството на външните работи излезе с позиция и изрази дълбока загриженост за това, че латинският патриарх на Йерусалим Пиербатиста Пицабала беше възпрепятстван да влезе в храма на Божи гроб, за да отслужи литургия за католическата Палмова неделя (Цветница), дори и като се имат предвид военната обстановка и общите мерки за сигурност.

“Подобни действия нарушават свободата на вероизповеданието и вековно установения ред, уреждащ статута на Светите места в Йерусалим”, се казва в съобщението на външно министерство в социалната мрежа Х.

“В навечерието на великденските празници трябва да се гарантира свободен достъп до светите места през този свещен период”, се казва още в позицията на МВнР.

Свързани статии

Израелската полиция “за първи път от векове“ не позволи на латинския патриарх на Йерусалим и на настоятеля на църквата "Възкресение Христово" да влязат в храма за служба за днешната католическа Палмова неделя, съобщи вчера Йерусалимската латинска патриаршия, цитирана от Франс прес. 

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху каза, че това не е злонамерен акт, а действие, мотивирано от съображения за сигурност. / БТА
 

