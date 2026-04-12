Над 200 души арестувани в Лондон при протест в подкрепа на Палестина

Лондонската полиция арестува над 200 души по време на протест срещу забраната на групата „Действие за Палестина“ (Palestine Action), която правителството определи като терористична организация, предаде Асошейтед прес.

От столичната полиция съобщиха, че са задържани 212 протестиращи на възраст между 27 и 82 години за изразена подкрепа към групата, ппредаде БТА.

Върховният съд на Великобритания постанови през февруари, че решението на правителството да обяви протестната група за терористична организация е незаконно, но остави забраната в сила до приключване на обжалването от страна на властите.

Полицията предупреди предварително, че ще извършва арести по време на протеста, организиран от групата „Дифенд Ауър Джърис“ (Defend Our Juries).

Стотици хора се събраха на площад „Трафалгар“, за да изразят подкрепата си за групата, като част от тях държаха плакати с надпис: „Противопоставям се на геноцида. Подкрепям „Действие за Палестина“.

Музикантът Робърт Дел Наджа от трип-хоп групата „Масив Атак“ (Massive Attack) заяви, че е участвал в протеста въпреки риска от арест, който може да се отрази на възможността му да пътува.

„Смятах, че това е абсурдно, а след това полицията направи обратен завой, за да арестува отново хора, и ми се стори, че това е още по-абсурдно. Затова днес ще държа плакат“, каза той.

По време на акцията протестиращи скандираха „Срам за вас“ към полицията и отправяха критики заради задържането на възрастни участници.

„Да, тя прилича на терористка, нали?“, извика жена, докато полицията отвеждаше протестираща с бастун към полицейски микробус.

