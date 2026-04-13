IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

Извършен е опит за палеж на синагогата в Скопие

Еврейската общност в РСМ осъди този акт

13.04.2026 | 11:10 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Еврейската общност в Република Северна Македония съобщи, че вчера е бил извършен опит за палеж на нейния обект и синагога в столицата Скопие, съобщи МИА.

От общността осъждат този акт и апелират към компетентните органи за пълно разследване на случая и последователно прилагане на закона, както и за ясно и единно осъждане от страна на всички религиозни лидери, институции и граждани.

Председателят на еврейската общност в Северна Македония Пепо Леви заяви в съобщение до медиите, че „през последните години се засилват проявите на реч на омразата, нетолерантност и опасно идентифициране на евреите със сложните геополитически събития в Близкия изток", което отваря пътя за съживяване на антисемитизма.

Министерството на вътрешните работи на Северна Македония съобщи, че в двора на религиозния обект са открити съд за гориво и следи от горене, информира порталът „Плусинфо“. Веднага след получаване на сигнала служители на реда са отишли на място и са предприели мерки за изясняване на случая, се казва в съобщението.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

синагога опит за палеж Скопие
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem