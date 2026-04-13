Извършен е опит за палеж на синагогата в Скопие

Еврейската общност в Република Северна Македония съобщи, че вчера е бил извършен опит за палеж на нейния обект и синагога в столицата Скопие, съобщи МИА.

От общността осъждат този акт и апелират към компетентните органи за пълно разследване на случая и последователно прилагане на закона, както и за ясно и единно осъждане от страна на всички религиозни лидери, институции и граждани.

Председателят на еврейската общност в Северна Македония Пепо Леви заяви в съобщение до медиите, че „през последните години се засилват проявите на реч на омразата, нетолерантност и опасно идентифициране на евреите със сложните геополитически събития в Близкия изток", което отваря пътя за съживяване на антисемитизма.

Министерството на вътрешните работи на Северна Македония съобщи, че в двора на религиозния обект са открити съд за гориво и следи от горене, информира порталът „Плусинфо“. Веднага след получаване на сигнала служители на реда са отишли на място и са предприели мерки за изясняване на случая, се казва в съобщението.

