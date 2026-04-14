За първи път жена оглави Сухопътните войски на Австралия

Сюзън Койл има 30-годишен стаж в армията

14.04.2026 | 08:33 ч.
Снимка БГНЕС

Сюзан Койл ще стане първата жена начело на австралийските сухопътни сили от основаването им преди 125 години, съобщи министърът на отбраната Ричард Марлс, цитиран от Франс прес и заяви, че назначението ѝ има “историческо значение”.

Генерал-лейтенант Койл е назначена за командващ на австралийските сухопътни сили след 30-годишна кариера, по време на която тя служи на Соломоновите острови, в Афганистан и Близкия изток. 

“Тя ще бъде първата жена, командващ на род на въоръжените сили в австралийската история”, каза Марлс пред журналисти. 

Сюзан Койлс подчерта експертния си опит в сфери като кибервойната, във време, когато австралийската армия се трансформира, като придобива по-модерни инструменти, включително дронове и възможности за удари на далечни разстояния.

“Този ​​богат опит осигурява солидна основа за поемане на командните отговорности и доверието, което ми беше гласувано“, каза тя. 

“Това е дълбок исторически момент”, каза министърът на отбраната. “Както Сюзан ми каза - не можеш да станеш това, което не можеш да видиш”, добави той.

