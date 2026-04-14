Католиците в САЩ започнаха да обръщат гръб на Тръмп

Публикацията на президента Доналд Тръмп на изображение, генерирано от изкуствен интелект, на което той изглежда като Исус, съвпадна с проучвания, показващи, че католическите избиратели са му изключително ядосани.

В понеделник Тръмп заяви, че е публикувал изображението онлайн, защото смята, че го показва като лекар, лекуващ хора, но вече са нанесени много щети.

Дори в собствената му мрежа Truth Social, където публикациите му обикновено се подкрепят от пламенни поддръжници, имаше ясни признаци на несъгласие, включително гневни коментари от някои потребители.

"Г-н президент, с цялото ми уважение. СВАЛЕТЕ ТОВА. Вие не сте Исус", отговори един потребител, описващ се като "вярващ в Библията, богобоязлив, следващ Исус, обичащ страната, американски патриот, ултра-MAGA". Авторът добави: "Ако е служител, уволнете го и се извинете на християните за тази подигравка."

Гавин Нюсъм, демократичният губернатор на Калифорния, който е католик, отговори със собствена редактирана версия на изображението, показващо Тръмп като Мрачния жътвар и Джефри Епстийн на заден план.

Тръмп не се извини, нито прие критиката, но изтри публикацията

Той също така продължи да атакува родения в САЩ папа, бившия чикагски кардинал, наричайки го "СЛАБ по отношение на престъпността" и "ужасен за външната политика".

Има по-широки признаци, че все повече католици се съмняват в Тръмп. Резултатите от последните местни и щатски избори показват, че подкрепата за президента сред католическите избиратели намалява, особено сред латиноамериканците, които го подкрепиха през 2024 г.

Тръмп спечели католиците с 12-точкова преднина на изборите. Сега 48% одобряват работата му като президент, а 52% не я одобряват, което е разлика от 16 пункта срещу него. Около 40% одобряват начина му на справяне с войната в Иран, а 60% не я одобряват, според съвместно проучване на републиканската социологическа агенция Shaw & Co Research и демократическата социологическа агенция Beacon Research.

Впечатлението за католическо безпокойство от Тръмп беше подчертано от гледката на тримата най-видни кардинали в страната, които категорично подкрепят антивоенната позиция на папата в предаването "60 минути" по CBS в неделя вечер.

"Според католическото учение това не е справедлива война", каза кардинал Робърт Макелрой от Вашингтон. "Католическата вяра ни учи, че има определени предпоставки за справедлива война. Не можете да се стремите към различни цели. Трябва да имате фокусирана цел, която е да възстановите справедливостта и да възстановите мира. Това е всичко."

Кардинал Джоузеф Тобин от Нюарк защити папата, казвайки:

"Той е пастирът на света. Той не е експерт. Така че разликата е, че той няма да се произнася по всичко. Но ще се произнесе по това, което е важно."

На изборите Тръмп спечели 55% подкрепа от католическите избиратели в сравнение с 43% за Камала Харис

През 2020 г. Тръмп спечели 50% от католическите гласове, докато Джо Байдън спечели 49%.

"Католиците са колебливи избиратели", казва Джон Уайт, почетен професор по политика в Католическия университет на Америка, пред The Times.

Около една четвърт от американските избиратели са от католически произход.

"Те гласуваха за Байдън през 2020 г., гласуваха за Тръмп през 2024 г. и в момента бих казал, че са на свобода", добавя Уайт. "Те не са имунизирани срещу икономическите последици от войната в Иран, тарифите и т.н."

Уайт направи контраст между недоволството от мема на Тръмп като Исус и приглушената реакция на публикацията му с изкуствен интелект през май миналата година, малко преди Лъв да бъде обявен за папа, показваща президента, облечен в папски одежди и митра.

"Негативната реакция на собствената база на Тръмп не беше това, което виждаме днес - каква разлика прави една година", отбелязва той, предполагайки, че това е знак, че дори сред поддръжниците на Тръмп настроението се обръща срещу него.

Уайт посочва натрупване на фактори, които биха могли да помогнат за обяснението на промяната. Латиноамериканските избиратели са особено разстроени от опита му да премахне правото на гражданство по рождение и от натиска му за масови депортации, като някои мигранти са арестувани в съда, опитвайки се да узаконят статута си.

"Можете да погледнете към места като Аризона, Невада, Калифорния и Тексас с високо латиноамериканско население, особено по границата между Тексас и Мексико, където Тръмп постигна голям напредък, но изглежда, че той ерозира доста бързо", казва Уайт. "Но също така ми е интересно - и това е мястото, където всъщност не получаваме резултатите от анкетите - бих искал да видя къде са белите католици, защото те бяха групата, която наистина се придвижи много значително към републиканците в продължение на десетилетия от върха на [демократическия президент Джон Ф.] Кенеди и [демократическия президент Линдън Б.] Джонсън до [републиканския президент Ричард] Никсън, който ги ухажваше, и след това [републиканския президент] Рейгън. Там имаше най-силната база от подкрепа за Тръмп сред католиците."

Освен тези с ирландски и италиански произход, концентрирани в американския североизток, има и католици с полски и украински произход, които трябва да се наблюдават, подчертава той.

"Някои твърдят, че няма католически вот, защото това ли е първото нещо, за което хората се сещат, когато влязат в избирателна кабина, за разлика от партийната им идентификация?", добавя Уайт. "Но мисля, че е достигнато до точка, в която католиците не могат да игнорират това, което се казва."