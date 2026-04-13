Тръмп нападна остро папа Лъв, нарече го слаб и ужасен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп излезе с остра атака срещу папа Лъв Четиринайсети. Стопанинът на Белия дом обвини римския първосвещеник, че е "слаб" по отношение на борбата с престъпността и "ужасен по отношение на външната политика", след като религиозният лидер разкритикува външната и имиграционната политика на Тръмп.

Американският президент критикува папата ца становищата му за глобалните конфликти

Тръмп вчера разкритикува становищата на папата за глобалните конфликти с думите, че не иска папа, който смята за приемливо Иран да притежава ядрени оръжия и който се противопоставя на американските действия във Венецула за борба с трафика на наркотици. Той обвини Лъв, че се е обединил с политическите му противници от радикалната левица и го призова "да се стегне".

"Папа Лъв е СЛАБ (главните букви са на Тръмп) по отношение на престъпността и е ужасен по отношение на външната политика", написа президентът републиканец в дълъг пост в социалната си мрежа Трут Сошъл.

Президентът на САЩ посочи, че за избора на Лъв влияние е оказал фактът, че е американец, и добави, че папата трябва да бъде "благодарен" за това. "Ако аз не бях в Белия дом, Лъв нямаше да е във Ватикана", посочи републиканецът.

Лъв е ярък критик на американско-израелската война срещу Иран

Лъв, който е духовен водач на 1,4 милиарда католици по света и е известен с внимателния подбор на думите си, се очерта като ярък критик на американско-израелската война срещу Иран, започнала на 28 февруари.

Свързани статии Пентагонът обяви война на папа Лъв, отправял враждебни атаки срещу Тръмп

Този месец папата каза, че заплахата на Тръмп да унищожи иранската цивилизация е "недопустима". Той призова и за "дълбок размисъл" върху начина, по който правителството във Вашингтон се отнася към мигрантите. А в съботната си проповед папата апелира да бъде сложен край на войните и световните лидери да се стремят към мир. "Стига толкова демонстрация на сила! Стига толкова война", каза римският първосвещеник по време на молитвена служба в базиликата "Свети Петър".

Тръмп поиска Лъв да се стигне като папа

"Лъв трябва да се стегне като папа", написа президентът на САЩ в публикацията си, а по-късно пред репортери отбеляза, че не е голям почитател на понтифика.

Лъв Четиринайсети е първият папа американец. Макар и да не е нещо необичайно папи и президенти да са на различни мнения, е доста необичайно римски първосвещеник пряко да критикува американски лидер – а отговорът на Тръмп е също толкова необичаен, ако не и в по-голяма степен, отбелязва Асошиейтед прес.

(БТА)