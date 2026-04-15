Какво показват 20 години симулации на петролни кризи?

Петролните шокове разкриват структурни уязвимости, засилвайки факта, че дългосрочната енергийна сигурност изисква диверсифицирани доставки, намалена зависимост и устойчиви инвестиции.

„Истинският урок тук е, че е необходимо само относително малко количество петрол да бъде извадено от системата, за да има огромни икономически и сигурствени последици.“ Бившият министър на отбраната Робърт М. Гейтс направи това наблюдение по време на „Oil Shockwave“, симулация на петролната криза през 2005 г., създадена от организацията с нестопанска цел за петролна сигурност, която основах през 2004 г., SAFE (бившата Securing America’s Future Energy). Оттогава провеждаме подобни симулации, за да дадем възможност на настоящи и бивши държавни служители да изпитат и да се подготвят за реалните предизвикателства, пред които е изправена администрацията на Тръмп днес, пише за TNI Роби Даймънд, основател и изпълнителен председател на SAFE, след като наскоро се оттегли от поста си на главен изпълнителен директор след 20 години.

Oil ShockWave постави симулиран кабинет, обикновено съставен от бивши служители на кабинета, в бързо развиваща се енергийна криза, изисквайки от тях да вземат решения и да представят препоръки на измислен президент. Разработихме сценарии, вариращи от терористични атаки срещу танкери в Босфора до нестабилност в Нигерия и Саудитска Арабия и до прекъсвания в Ормузкия проток, подобни на това, което виждаме днес. Чрез всички тези упражнения получихме ценна информация за това как Съединените щати биха могли да реагират на настоящата ситуация и какво Америка може да направи в бъдеще.

В сравнение с 2005 г. и дори 1973 г., Съединените щати са в много по-силна позиция да се справят с настоящата ситуация. Но без значение колко енергийно „независими“ или „доминиращи“ ще станем, един факт остава неизбежен. Смущенията на петролния пазар навсякъде влияят на цената на петрола навсякъде. Цената на суровия петрол, дори когато е произведен в страната, се определя на световния пазар. Освен това, петролът остава жизнената сила на една глобална мобилна икономика, така че всяка държава и нейната икономика ще усетят въздействието – някои по отношение на физическите доставки и всички по отношение на цената.

Нестабилността на цените на петрола, за разлика от почти всяка друга стока или продукт, я прави уникална и особено предизвикателна.

Цените на петрола могат да се колебаят рязко поради геополитика, време или координираните усилия на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), която действа като незаконен картел според законодателството на САЩ. Компаниите, които вземат дългосрочни инвестиционни решения, от автомобилните производители, оформящи характера на своя флот, до авиокомпаниите, решаващи кои маршрути да летят или кои самолети да използват, или индустриите, които консумират нефтохимикали за пластмаси, влакна, разтворители и други, могат да работят с петрол на цена от 50 или 130 долара. Но решенията, които биха взели, и компаниите, които биха изградили, биха изглеждали доста различно при различни ценови сценарии. Нестабилността на цените на петрола усложнява бизнес планирането по начин, по който малко други неща го правят.

Ударната вълна от петрола разкри друг важен урок: след като започне криза, е твърде късно за смислено справяне с петролната зависимост. Участниците последователно стигнаха до заключението, че по-ранните действия на политиците биха довели до най-голяма разлика и че е жалко, че Конгресът и предишните президенти не са действали преди да възникнат кризи. В краткосрочен план правителствата не могат бързо да увеличат глобалното предлагане или значително да намалят търсенето. Реалните решения трябва да се изграждат с години, а не със седмици.

SAFE беше основана във време, когато Съединените щати водеха войни в Ирак и Афганистан и имаше глобална война срещу тероризма, като петролът беше непосредствена причина. Въпреки че петролът беше важен по това време, енергията сега е централна за самата военна стратегия, което прави това, е много вероятно, първата енергийна война. По това време и все още днес, демократите твърдяха, че можем да се справим с проблема с консервации, докато републиканците твърдяха, че можем да се пробием към независимост чрез сондажи. Реалността беше, че се нуждаем и винаги сме се нуждаели от „Всички горепосочени“ стратегии, за да бъдем сигурни и доминиращи в областта на петрола, което ни позволява да избираме времето и мястото на нашите военни и външнополитически интервенции и да гарантираме, че зависимостта не влияе върху начина, по който реагираме, или не подкопава обществената подкрепа с течение на времето, както виждаме в настоящата ситуация с Иран.

Първо, Съединените щати сега са най-големият производител на петрол в света и нетен износител, произвеждайки повече от 21 милиона барела на ден, приблизително еквивалентно на обема, който се движи през Ормузкия проток. През 2005 г., за разлика от това, Съединените щати произвеждаха само около пет милиона барела на ден и внасяха над 12 милиона, като и двете числа се движат в грешна посока. Тази трансформация, водена от петрола и природного газа от шисти, беше обусловена не само от американския свободен пазарен капитализъм и технологичните иновации – хидравлично фракинг и хоризонтално сондиране – но и от уникално американската система за частна собственост върху минерали, която стимулира производството. Днес нашето вътрешно производство до голяма степен ни изолира от физически недостиг на доставки и подобрява платежния баланс на САЩ. Въпреки че сега сме нетен износител, американците остават загрижени за настоящата криза, защото това им струва повече на бензиностанциите.

Ясно е обаче, че продължаващото увеличаване на производството на петрол в стабилни демократични страни увеличава глобалното предлагане, намалявайки риска от неочакван недостиг поради конфликт, експроприация или политическа нестабилност. Демокрациите със строги екологични стандарти трябва да подкрепят собственото си вътрешно производство, за да подобрят сигурността на доставките, да генерират национален доход и да действат като най-екологично отговорните източници на петрол и природен газ на пазара. И все пак много такива страни рязко се отказаха от увеличаване на собственото си вътрешно предлагане по екологични причини. „Пробий, бейби, пробий“ може да звучи лекомислено, но това не само помогна за справяне с енергийната сигурност на американците, но и помогна за подобряване на енергийната сигурност в света.

Второ, икономиката на САЩ е далеч по-малко интензивна на петрол, отколкото в миналото. Между 1973 и 2005 г. Съединените щати намалиха наполовина интензивността на петрола в икономиката си, което им позволи да генерират два пъти повече продукция на барел консумиран петрол. Това беше постигнато чрез премахване на петрола от производството на електроенергия, преминаване към икономика, по-ориентирана към услугите, и чрез политики, които подобриха ефективността на превозните средства, което изискваше от автомобилните компании да насочат някои от подобренията в технологията на двигателите към ефективност, а не само към мощност.

От 2007 г. насам, когато бяха подписани и въведени новите, засилени и реформирани стандарти за горивна ефективност, за чието насърчаване голяма роля изигра Съветът за лидерство в енергийната сигурност на SAFE, състоящ се от военни и бизнес лидери, икономията на гориво за целия автопарк на новите пътнически превозни средства стана с допълнителни 30 процента по-ефективна. Тези стандарти за икономия на гориво обаче наскоро бяха премахнати. Страната трябва да използва нови технологии и системи, включително данни, сензори, предотвратяване на катастрофи, автономни превозни средства и споделено пътуване, за да търси допълнителни ползи, давайки на потребителите и автомобилните производители по-добри възможности за запазване на парите в джобовете ни и да ни направи по-сигурни по пътищата ни, като същевременно държи американските войски далеч от бойните полета в Близкия изток.

Трето, през 2005 г. електрическите превозни средства (EV) отсъстваха от пътищата. Днес по пътищата на САЩ има над 4,5 милиона, а по целия свят - още повече. Електромобилите, които могат да бъдат произведени в Съединените щати с помощта на съюзнически минерали и вериги за доставки, повишават националната сигурност, защото работят с произведена в САЩ електроенергия от различни източници като въглища, ядрена енергия, природен газ, водноелектрическа енергия или възобновяеми енергийни източници, чиито цени обикновено не са определени на световните пазари. Електромобилите също така създават търсене на минералите, от които отчаяно се нуждаем за нашите отбранителни системи.

Plug-in хибридите, по-специално, предлагат важна гъвкавост, като позволяват използването на електричество за ежедневно шофиране, като същевременно запазват възможността за използване на бензин за по-дълги пътувания. Тази възможност не изисква всеобщо приемане. За много домакинства, простото заменяне на едно превозно средство с електромобил или plug-in хибрид може значително да намали потреблението на петрол. Освен това, това би помогнало да се гарантира, че Китай няма да продължи да доминира в технология (т.е. батерии), която е все по-важна за отбраната.

Съществува основателно безпокойство, че преминаването от петролна зависимост към електромобили може да замени една уязвимост с друга

- преминаване от петролния тиган към „огъня на батериите в Пекин“. Но това не е причина да се забави преходът. Това е причина да се управлява стратегически.

Подходът на Китай за изграждане на държавно подкрепян свръхкапацитет и вертикално интегрирани вериги за доставки е добре изтъркан китайски наръчник, използван за преодоляване и подкопаване на западните конкуренти. Това не е грешка в операционната система на китайската икономика – това е характеристика.

Иран е в конфликт със Съединените щати от 47 години. Президентът Доналд Тръмп инициира това действие, когато Иран може би беше най-слаб – след като наскоро претърпя унизително военно поражение – а Съединените щати са сравнително силни по отношение на енергийните ресурси и глобалните доставки, главно благодарение на високото производство в САЩ. По време на петролната шокова вълна от 2005 г. цената на петрола се повиши до 161 долара – нечувано по онова време. Изненадващо, само две години по-късно, цената достигна 147 долара в реалния живот, причинена от шок в търсенето от Китай, който нямаше нищо общо с кризата в Ормузкия проток. Тя постоянно е била между 100 и 125 долара през 2008, 2011, 2012, 2014 и 2022 г.

Цените на петрола днес, около 113 долара за барел, представляват реални икономически рискове, но те не са безпрецедентни. Цените са достигали подобни нива многократно през последните 15 години, включително прекъсвания на доставките и шокове в търсенето. Въпреки това, остава значителен риск. Ако Иран може да предизвика скокове на цените в отслабената си държава, можем само да си представим колко по-голямо би било потенциалното му влияние с възстановени запаси от дронове и балистични ракети или дори ядрени оръжия.

Осигуряването на свободния поток на петрол през Персийския залив е основен интерес на САЩ, откакто президентът Джими Картър - не подстрекател на война - за първи път се изправи срещу фундаментализма на този ирански режим и установи доктрината на Картър. Сега президентът Доналд Тръмп и нашите съюзници, които са зависими от този петрол, трябва да разрешат настоящата заплаха, като отворят отново пролива. Но за да се справим с тази заплаха с течение на времето, устойчивостта трябва да се изгражда внимателно, а не да се импровизира.

Съединените щати и техните съюзници трябва да следват балансирана енергийна политика. Има четири действия, които трябва да се предприемат.

Произвеждане на вътрешна енергия при спазване на строги екологични стандарти (особено в демокрации със силен регулаторен надзор).

Укрепване на веригите за доставки на енергия със съюзниците и намаляване на точките на затруднено движение чрез изграждане на алтернативни тръбопроводи или други средства, където е възможно.

Иновации и внедряване на нови технологии за намаляване на интензивността на икономиката, свързана с петрола. Увеличаване на разнообразието от енергийни източници за транспорт чрез внедряване на съвременни транспортни технологии, като електрически и автоматизирани превозни средства, с темпове, съответстващи на пазара, но достатъчни, за да се избегне отстъпването на индустрията на Китай. Тези решения не трябва да се разглеждат като идеологически избори. Те отразяват основните икономически принципи на търсенето и предлагането, както и на еластичността и заместването.

Това не е момент за паника, а е момент за дисциплина. През 2004 г., когато основах SAFE, Съединените щати не разполагаха с много от инструментите, с които разполагат днес. Нямаше шистова революция в петролните находища, нито електрически превозни средства по пътищата ни – и двете, между другото, са американски иновации. Днес ние сме енергийно доминиращи.

Новата енергийна сила на Америка отразява богатство от иновации, ресурси, капиталови пазари и стратегическа диверсификация. Енергийната сигурност не е дестинация; тя е непрекъснат процес. Тя изисква устойчиви инвестиции, технически прогрес и стратегическо мислене – в нашите петролни находища, в нашите лаборатории, в нашите фабрики и по нашите пътища. И изисква национална сила, търпение и решителност пред лицето на настоящия конфликт. Заедно можем да изградим бъдеще, в което вече няма да се налага да избираме между енергийните си нужди, икономическата сила, националната сигурност, свободата и основните си ценности.