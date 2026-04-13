САЩ налагат блокада в Ормузкия регион: Удължава ли се петролният шок и войната?

Съобщението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че ВМС на САЩ ще наложат блокада на Ормузкия проток, обявено след неуспешни преговори лице в лице в Исламабад, сигнализира за опасен нов етап от войната с Иран, който заплашва да удължи въздействието на петролния шок върху световната икономика и да вкара американските сили в дългосрочен конфликт, пише Asia Times.

Американските въоръжени сили ще наложат блокада в Оманския залив и Арабско море на изток от Ормузкия проток

и тя ще се прилага за целия корабен трафик, независимо от флага, съобщи Централното командване на САЩ в бележка до екипажите, предаде Ройтерс.

В документа се посочва, че блокадата ще влезе в сила днес в 10:00 ч. източноамериканско време (17:00 часа българско време).

„Всеки кораб, влизащ или напускащ блокираната зона без разрешение, е подложен на прихващане, отклоняване и залавяне“, се казва в бележката. Уточнява се, че „блокадата няма да възпрепятства неутралното транзитно преминаване през Ормузкия проток до или от дестинации извън Иран.“

Блокадата „обхваща цялото иранско крайбрежие, включително, но не само, пристанища и нефтени терминали“, се казва в документа, като се добавя, че хуманитарните пратки, включително „храна, медицински консумативи и други стоки от първа необходимост“, ще бъдат разрешени след инспекция.

Техеран заплаши с отговор срещу пристанищата на своите съседи от Персийския залив, след като преговорите с представителите на Вашингтон през почивните дни в Исламабад не доведоха до споразумение за прекратяване на войната, което постави под въпрос прекратяването на огъня.

Ходът на Тръмп, определен от някои като „незаконен“, има за цел да оспори също толкова съмнителното от правна гледна точка суверенно право на Иран върху това, което доскоро беше де факто свободен международен воден път, през който преминават приблизително 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Иран наскоро минира пролива, което поражда опасения, че може да не успее да локализира всички мини. Централното командване на САЩ съобщава, че силите му са започнали операции по разминиране, ход, който според Иран нарушава прекратяването на огъня.

Иран заяви, че блокадата е незаконна и е акт на пиратство

Иранските въоръжени сили заявиха, че морската блокада на САЩ, която трябва да започне днес, е незаконна и представлява акт на пиратство, като предупредиха, че нито едно пристанище в Персийския залив няма да бъде в безопасност, ако иранските бъдат застрашени.

„Ограниченията, наложени от престъпна Америка върху морската навигация и транзита в международни води, са незаконни и представляват пример за пиратство“, се казва в изявление на централното командване на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“.

„Ако сигурността на пристанищата на Ислямска република Иран във водите на Персийския залив и Арабско море бъде застрашена, нито едно пристанище няма да бъде безопасно“, се допълва в изявлението.

Израел подкрепи предстоящата блокада

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази днес подкрепа за предстоящата блокада на иранските пристанища от страна на САЩ, предаде Франс прес.

"Иран наруши правилата (на мирните преговори в Пакистан), президентът (на САЩ Доналд) Тръмп реши да наложи морска блокада", коментира израелският премиер на заседание на правителството. "Ние със сигурност подкрепяме тази твърда позиция и сме в постоянна координация със Съединените щати", допълни той.

Нетаняху допълни, че е разговарял с Джей Ди Ванс, след като вицепрезидентът на САЩ е отпътувал от Исламабад, където оглавяваше американската делегация на завършилите с неуспех преговори с Иран в пакистанската столица.

Пекин разкритикува блокадата на Ормузкия проток

Китай заяви, че блокадата на Ормузкия проток е в разрез с интересите на международната общност, и призова към спокойствие и сдържаност от всички страни, предаде Ройтерс.

Преди войната по-голямата част от иранския петролен износ беше насочван към Китай, най-големият световен вносител на суров петрол.

Блокадата на Ормузкия проток не служи на общите интереси на международната общност, заяви китайският външен министър Ван И според изявление на министерството.

Същевременно говорителят на МВнР на Китай Го Цзякун заяви, че според Пекин преговорите в Исламабад все пак са били стъпка към „деескалация на ситуацията“, предаде ДПА.

Той призова страните да се придържат към временното примирие, да разрешат споровете си по дипломатически път и да избягват подновяване на военните действия.

Иран е направил суверенитета над пролива официално условие за всяко мирно споразумение,

наред с искания за прекратяване на всички ограничения за обогатяване на уран, спиране на демонтирането на ядрените му съоръжения, военни репарации и освобождаване на замразени активи в чужбина.

Техеран търси лостове за влияние и предявява постоянни правни претенции върху пролива, което прави постигането на споразумение чрез преговори малко вероятно, според анализатори.

Обявяването на блокада от страна на Тръмп повиши риска от подновяване на военните действия след изтичането на двуседмичното прекратяване на огъня. Тръмп заяви, че обмисля възобновяване на ограничени военни удари след неуспешните преговори в Пакистан.

Важно е да се отбележи, че блокадата на САЩ все още няма съюзническа подкрепа. Обединеното кралство, за което Тръмп твърди, че ще изпрати миночистачи, заяви, че няма да участва в блокада, като говорител на правителството заяви, че „спешно работи с Франция и други партньори за сформиране на широка коалиция за защита на свободата на корабоплаване“.