Смяна на курса: Ще предложи ли Унгария по-балансирана политика?

Опозиционната партия “Тиса” в Унгария безапелационно победи на изборите през уикенда и предизвика политическо земетресение в Европа. Петер Мадяр ще поеме властта от Виктор Орбан, който прекара на поста последните 16 години.

Какво ще се промени?

В предаването “България сутрин” международният анализатор Владимир Владимиро коментира, че все още е твърде рано да се правят крайни анализи. Той определи новият лидер Петер Мадяр като “политическа енигма”.

"Това е победа на желанието на хората в Унгария да си върнат усещането след падането на комунизма. Унгария беше силна икономическа и водеща държава, а днес е на дъното на почти всички икономически класации. Унгария ще предложи по-балансирана политика в интерес на своя народ", коментира международният анализатор.

Според Владимиров очакванията са усилията на правителството да бъдат насочени към икономиката на страната. Очаква се и размразяване на леда между Будапеща и Брюксел, за да бъде рестартирано получаването на евросредства.

С какво ще бъде запомнен Орбан?

"Орбан започна като реформатор и даде големи надежди, че Унгария ще бъде водеща икономическа и социална държава. С годините имаше подмяна на обещанията. Смениха се с олигархичен модел", коментира Владимиров пред Bulgaria ON AIR.

Според експерта Орбан е претърпял много сериозна трансформация и се е превърнал в автократичен лидер. По думите на Владимиров той е бил нерационална опозиция в ЕС.

"Блокира всички възможни решения по отношение на санкциите срещу Русия и относно помощта за Украйна. Орбан е приятел на Путин, Тръмп, Си Дзинпин и Нетаняху. Няма друга европейска столица, от която да има 10 полета дневно към Китай", посочи още Владимиров.

Анализаторът отбеляза, че Унгария се е превърнала в отворена врата за руските и китайските разузнавателни служби, а бащата на Виктор Орбан е усвоявал обществени поръчки, което е недопустимо.

Накъде поема Унгария?

Владимиров е на мнение, че новият лидер дава заявка, че ще вдигне на телефона на Путин и ще се обади на Зеленски, за да му каже, че Унгария не е чак такъв неприятел на Украйна.

“Унгария ще отиде към разумните политики, които търсят баланс - завръщане на демокрацията в институциите, които в голяма степен са били превзети, стана ясно от думите на експерта.

Това ще бъде добре за самата Унгария и за ЕС”, каза в заключение Владимиров.

