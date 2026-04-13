Будапеща не трябва да участва в отпускането на заем на Киев, заяви лидерът на партия "Тиса" Петер Мадяр на пресконференция след победата си на изборите.

"На заседанието на Съвета на ЕС през декември Виктор Орбан реши, че Унгария, а евентуално и Словакия, и Чехия, няма да участват в този заем от 90 милиарда евро, което означава, че той няма да се отнася за нашите страни. Така беше решено. Не разбирам съвсем и ще обсъдя с европейските лидери защо този въпрос трябва да бъде повдигнат отново. Лично аз съм съгласен, че Унгария трябва да бъде изключена", каза той.

Политикът добави, че също не подкрепя ускореното присъединяване на Украйна към Европейския съюз, пише "Труд".

"Не мисля, че това ще се случи в близко бъдеще или през следващите десет години", отбеляза Мадяр.

Той също така изрази надежда, че антируските санкции на ЕС ще бъдат отменени след края на конфликта в Украйна.

"Ние сме тук, до Русия, и Европа не се интересува от закупуване на суровини на завишени цени, защото по този начин само вредим на конкурентоспособността на Европа", обясни лидерът на партия "Тиса".

Мадяр добави, че Унгария ще направи всичко възможно, за да диверсифицира енергийните си доставки, но това не означава отказване от вноса от Русия. Той също така предложи възможността за прекратяване на някои споразумения относно атомната електроцентрала Пакш II или подобряване на финансовите условия.

Вчера в Унгария се проведоха парламентарни избори на фона на опитите на Киев и Европейския съюз да попречат на партията на настоящия премиер Виктор Орбан да остане на власт, коментира РИА Новости.

В края на февруари Унгария блокира 20-ия пакет от антируски санкции на ЕС и заем от 90 милиарда евро за Киев. Това се случи в отговор на спирането на руските петролни доставки по петролопровода "Дружба", което Будапеща сметна за политически изнудване преди изборите.