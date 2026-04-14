Как Конгресът на САЩ може да помогне на Украйна

От началото на втория си мандат, президентът на САЩ Доналд Тръмп възприема противоречив подход към войната в Украйна и как тя трябва да приключи. През септември 2025 г. Тръмп заяви, че украинците трябва „да си върнат земята“ и че Русия е „хартиен тигър“. Само два месеца по-късно обаче той представи 28-точков мирен план, който се възприема като благоприятен за Русия, заявявайки, че Украйна „ще загуби за кратък период от време“, ако не се съгласи с плана. Оттогава Тръмп продължава усилията си да прекрати войната възможно най-бързо, дори ако този път доведе до лоша сделка за Украйна. Такъв подход е недостатъчен, за да гарантира, че Украйна може да запази своя суверенитет и да остане непокътната.

Но оцеляването на Украйна не зависи само от Тръмп. Конгресът разполага с инструментите да оформи политиката на САЩ спрямо Киев, независимо от позицията на президента. Той разполага и с исторически модели за действие: Закона за отношенията с Тайван и законопроекта за отмяна на босненското оръжейно ембарго. През 1979 г., след като президентът Джими Картър оттегли дипломатическото си признание за Тайпе в полза на Пекин, Конгресът се намеси, за да запази връзките на САЩ с острова. Чрез Закона за отношенията с Тайван Конгресът използва правомощията си да регулира търговията на САЩ, да си сътрудничи по мерките за сигурност и да продава оръжия за отбранителни цели, като гарантира, че Вашингтон и Тайпе поддържат отношения, макар и неформално. Законът обвързва Съединените щати с позиция на стратегическа неяснота, която изисква от тях да поддържат способността си да защитават Тайван военно, но без окончателно да ангажират американски сили. Този законодателен ангажимент към Тайван позволи на Конгреса да ограничи гъвкавостта на изпълнителната власт при вземането на решения, без да нарушава дипломатическите си правомощия.

Близо 15 години по-късно, през юли 1995 г., Конгресът отново предприе действия,

за да оформи външната политика на президента, гласувайки за отмяна на оръжейното ембарго срещу Босна и Херцеговина. Президентът Бил Клинтън подкрепи ембаргото като средство за ограничаване на насилието в гражданската война в страната, докато Конгресът го видя като ограничаващо способността на босненските мюсюлмани да се защитят от насилие от страна на босненските сърби. Въпреки че Клинтън наложи вето върху законопроекта, приемането му изпрати послание до президента, че Конгресът наблюдава. Само две седмици по-късно президентът подкрепи бомбардировки на НАТО, насочени срещу позициите на босненските сърби.

Конгресът може да приложи тези модели на действие към Украйна, като предложи двупартиен „Закон за отношенията с Украйна“, който да потвърди подкрепата на САЩ за териториалната цялост на Украйна и да осигури силни гаранции за сигурност срещу бъдеща руска агресия. Това би увеличило максимално властта и влиянието на Конгреса върху външната политика, като оформи условията, при които се договарят и прилагат териториални спорове. Що се отнася до прекратяването на войната, приемането на такъв закон би засилило позицията на Украйна в преговорите и би затруднило Тръмп едностранно да принуди Киев да се съгласи с руските искания, пише Foreign Affairs.

Членовете на Конгреса от двете партии вече гласно осъдиха усилията на Тръмп да прокара каквото и да е мирно споразумение – включително 28-точковия план – което не би помогнало достатъчно на Киев. Занапред те могат и трябва да вземат нещата в свои ръце, дори ако президентът се колебае. В края на краищата, Законът за отношенията с Тайван беше подписан неохотно от Картър, след като беше приет почти единодушно от Камарата на представителите и Сената, а гласуването за ембаргото върху оръжията към Босна оказа натиск върху Клинтън да промени подхода си. Дори ако Законът за отношенията с Украйна не бъде приет, усилията на Конгреса за неговото приемане биха могли да окажат натиск върху администрацията на Тръмп да даде на Украйна повече подкрепа в стремежа ѝ за прекратяване на войната, което не я оставя на милостта на Русия. Киев може да няма много карти за игра в преговорите за прекратяване на огъня, както самият Тръмп е казал. Но Конгресът може да се намеси и да ѝ даде по-добра ръка.

Законът за отношенията с Украйна би потвърдил преди всичко, че Съединените щати няма да толерират никакви отстъпки на украинска територия към Русия. Това би ограничило както президента, така и противниците на САЩ. Тъй като изпълнителната власт контролира въпросите, свързани с териториалното признаване, Тръмп би могъл на теория да одобри мирно споразумение, което да признае руската окупация на украинска територия за легитимна (въпреки че окупацията все още би била незаконна съгласно международното право). Но Конгресът запазва практическата власт върху санкциите, търговията, бюджетните кредити и помощта за сигурност, което би могло да засили позициите на Украйна на масата за преговори. Законоустановен ангажимент на Конгреса към Украйна, моделиран по Закона за отношенията с Тайван, би могъл да окаже натиск върху Русия, като потвърди подкрепата на Вашингтон за териториалната цялост на Украйна и очертае последствията, които Конгресът би могъл да предизвика срещу Русия за опити за принудителна окупация на украински земи за постоянно.

Подобен закон следва да очертае ясни разпоредби за възпиране, като изясни, че бъдещата руска агресия срещу Украйна би представлявала съществена заплаха за регионалната стабилност и автоматично би задействала военна помощ от САЩ. Но подобно на закона за Тайван, Законът за отношенията с Украйна може да остане неясен по отношение на това дали Съединените щати трябва да разположат войски в отговор на акт на агресия. Той обаче следва да утвърди Украйна като основен партньор по сигурността извън НАТО, което би разширило достъпа на Киев до военни партньорства на САЩ, включително тези, включващи тренировъчни учения и обмен на разузнавателна информация. Той също така следва да наложи Украйна да бъде включена във всяко подкрепено от САЩ мирно споразумение и Конгресът да бъде уведомяван за всяко евентуално мирно споразумение, което би засегнало териториалната цялост и сигурност на Украйна.

Вече има отгласи от този модел в политиката на САЩ спрямо Украйна. През 2017 г., по време на първата си администрация, Тръмп подписа Закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции, който декларира, че политика на САЩ е „никога да не признават незаконното анексиране на Крим от правителството на Руската федерация или отделянето на която и да е част от украинската територия чрез използване на военна сила“. Важно е, че законът характеризира това непризнаване като форма на санкция, търговско обозначение, върху което Конгресът има конституционни правомощия, а не като военна или външнополитическа директива, която би попаднала под юрисдикцията на президента. Законът също така изисква президентът да уведоми Конгреса, ако иска да освободи Русия от определени санкции, и дава на Конгреса правомощието да отхвърли това предложение, ако мнозинството както в Камарата на представителите, така и в Сената не го одобри. С други думи, ако Тръмп се опита да премахне основните санкции срещу Русия по време на мирните преговори, законодателите биха могли да го блокират.

Конгресът има и по-скорошен прецедент за законодателни действия в подкрепа на Украйна. Последният Закон за национална отбранителна помощ, приет през декември, включва финансов пакет от 800 милиона долара за Украйна, който ще бъде разпределен през следващите две години, въпреки колебанията на Тръмп по въпроса за помощта от началото на втория му мандат. NDAA също така изисква броят на американските сили, разположени в Европа, да не пада под 76 000 без подходяща оценка и консултация с НАТО и Конгреса. Комисията по външни отношения на Сената, от своя страна, продължи да внася законодателство, за да държи Русия по-отговорна за нейната агресия, включително законопроекти за определяне на Русия като държавен спонсор на тероризма, за конфискация на замразени руски активи на стойност милиарди долари, за да бъдат пренасочени като помощ за Украйна, и за санкциониране на китайски организации, които са подпомагали руската армия.

След като цикълът на NDAA вече е приключил за тази година, най-добрият път напред за Закона за отношенията с Украйна е като самостоятелен законопроект. Двупартийната подкрепа би била от съществено значение, за да бъде този законопроект приет достатъчно бързо, за да даде на Украйна необходимото влияние в преговорите за края на войната. Ако се случи събитие, което ще доведе до ескалация на войната – като например клане, сравнимо с това в Сребреница през 1995 г., което ускори гласуването за босненското оръжейно ембарго, или сигнал от Тръмп, че може да признае претенциите на Русия за украинска територия без Конгреса, подобно на хода на Картър да признае континентален Китай през 1979 г. – предложението може дори да се оформи като самостоятелна съвместна резолюция, която да стане закон по-бързо.

Предстоящите междинни избори през ноември биха могли значително да подобрят перспективите за приемането на такъв закон през Конгреса. Дори малка промяна в полза на демократите би могла да намали влиянието на Тръмп върху политиката за Украйна, като увеличи шансовете за мнозинство, защитено от вето, за законопроекта. Подобна електорална промяна би могла също да окуражи онези републикански представители, които вече са скептични към подхода на администрацията към Украйна, да предприемат по-активен подход и би показала на по-колебливите членове, че съпротивата срещу Тръмп е възможна, особено като се има предвид обществената подкрепа за Украйна. Например, в анкета от Чикагския съвет по външни работи през февруари 67% от анкетираните са се съгласили, че би било „неприемливо“ Русия да придобие украинската територия, която в момента окупира, а 57% са подкрепили изпращането на допълнителни оръжия и военни доставки на украинското правителство. Сред демократите процентите са достигнали съответно 83% и 72%.

Гласуването през 1995 г. за отмяна на оръжейното ембарго на САЩ за Босна и Херцеговина предлага насока за конгресния отпор срещу президента. Когато конфликтът избухна, Вашингтон последва политиката на Франция и Обединеното кралство, спазвайки оръжейното ембарго на ООН, което ограничи достъпа на босненското правителство до оръжие в опит да успокои насилието. Но тъй като босненските сърби получиха оръжие от сръбския президент Слободан Милошевич, на практика ембаргото само попречи на правителството да защити босненските мюсюлмани от преследването на сърбите. Това достигна кулминацията си в масовото насилие в Сребреница през юли 1995 г., когато над 8000 босненски мюсюлмани бяха убити от босненските сръбски сили. Клането накара републиканския сенатор Боб Доул и демократичния сенатор Джо Либерман да поведат усилията срещу ембаргото на Клинтън.

Клинтън наложи вето на законопроекта, защото смяташе, че той само ще ескалира конфликта, но законодателството и по-широките усилия на Конгреса да заеме позиция по отношение на войната му помогнаха да предприеме по-решителни действия. Само две седмици след ветото Вашингтон подкрепи бомбардировки на НАТО срещу позициите на босненските сърби, което в крайна сметка принуди Милошевич и босненските сърби да седнат на масата за преговори и доведе до Дейтънското мирно споразумение.

Подобно на Закона за отношенията с Тайван, усилията на Конгреса за вдигане на оръжейното ембарго срещу Босна показаха, че двупартийните действия на Конгреса биха могли да повлияят на външната политика на президента. Днес подобен натиск от страна на Конгреса за потвърждаване на ангажимента на САЩ към Украйна и подкрепа на нейната териториална цялост би могъл да осигури политическия натиск, необходим за промяна в позицията на администрацията на Тръмп спрямо Русия.

Конгресът има политическата подкрепа да предприеме подобен ход и прецедент, който да последва. Изпращането на силно послание, че Конгресът е до Украйна, би могло да допринесе много за укрепване на ролята на Киев в мирния процес и да отбележи важна стъпка по пътя към неговата дългосрочна сигурност.