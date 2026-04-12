Дали Украйна е Чернобил на Путин?

"Взимаш ли Гайгеров брояч?"

Това беше доста нежеланият въпрос, който факултетната комисия ми зададе като младши докторант, пътуващ към Съветския съюз.

Беше 1988 г., две години след ядрената катастрофа в Чернобил, и макар че не пътувах никъде близо до Припят в Северна Украйна, където се разигра най-сериозното радиологично събитие в историята, ветровете бяха разпръснали радиоактивни частици из Съветския съюз и отвъд него. Притеснението беше, че дори в Москва, на повече от 500 мили на североизток, всеки плод от пазара, всяка вода от чешмата, всяко месо от съветско стадо все още може да съдържа токсичен полезен товар.

Шлейфът от реактор № 4 на Чернобилската атомна електроцентрала, който избухна преди 40 години този месец, на 26 април 1986 г., се разпространи спираловидно през СССР и Европа, но и през времето. Реакторът беше набързо погребан под "саркофаг", изработен от 300 000 тона бетон и стомана, а впоследствие и под Новия безопасен конфайнмент, обвивка от стомана и поликарбонат с височина 360 фута, която беше поставена върху оригиналната конструкция през... 2016 г.

Както показват изключителните фотографии на немско-американския фотограф Герд Лудвиг, Чернобил не е нито изчезнал, нито е забравен. Лудвиг за първи път посещава мястото през 1993 г. и се връща 11 пъти през десетилетията, като последният от тях е миналия месец. Бедствието остава зловещо присъствие през толкова много събития: провала на усилията на Михаил Горбачов да реформира СССР, първоначално сърдечния, но в крайна сметка зъл развод на Русия и Украйна и дори воденето на днешната война.

Чернобил ще остане с нас дълго време, не на последно място, защото има някои отчетливи паралели с днешния ден

На едно ниво това беше съветска катастрофа, причинена от тройка от арогантност, корупция и безразсъдно спазване на неадекватен протокол. В този ден инженерите на централата решиха да проверят теорията си, че парните турбини на реактор № 4 все още могат да осигурят необходимата мощност, за да го поддържат охладен по време на аварийно прекъсване на електрозахранването. Те не бяха взели предвид специфичните характеристики на тези ядрени реактори РБМК, не бяха направени достатъчно подготовки и технически проблем или човешка грешка доведоха до пренапрежение, което предизвика парна експлозия и взриви конструкцията.

Местното ръководство на комунистическата партия се колебаеше, а първите пожарникари, пристигнали на мястото, дори не бяха предупредени, че това е радиоактивен обект. Докато разследваща комисия не пристигна от Москва през първата вечер, никой не беше готов да даде заповед за евакуация на близкия град Припят с 50 000 жители.

С течение на времето бяха разположени около 600 000 така наречени "ликвидатори". Това бяха войници, инженери, пожарникари и техници, руснаци, украинци и всички останали народи на СССР, работещи рамо до рамо. Те се хвърлиха в незабавната реакция при извънредни ситуации, но дори и те често бяха неподготвени и недостатъчно защитени.

Ранните опити за използване на роботи за разчистване на развалините се провалиха, тъй като радиацията изпържи веригите им. Вместо това отломките трябваше да се отстраняват ръчно, от мъже, които в най-сериозно засегнатите райони можеха да работят само по-малко от минута, преди да се наложи да се оттеглят. Хиляди загинаха, а много други в крайна сметка бяха инвалидизирани. от силната радиация, която са получили, докато са предотвратявали бедствието да се превърне в катаклизъм.

Горбачов, който по това време ръководеше СССР, по-късно щеше да напише, че Чернобил "може би е истинската причина за разпадането на Съветския съюз". Това изглежда твърде опростено, защото именно неговата собствена донкихотовска програма за реформи ускори падането на умиращата система.

Бедствието със сигурност изигра сериозна роля, не на последно място, защото удари точно когато Съветският съюз се плъзгаше към колапс, все още затънал в неспечелваща война в Афганистан и с икономика, ограничена от неработеща система за планиране, и шокиран от срива на цените на петрола от 120 долара за барел през 1980 г. до 24 долара за барел през 1986 г.

Съветският режим беше загубил два ключови резерва, на които можеше да черпи в минали кризи: пари и легитимност. Цената на бедствието, включително дългосрочните разходи за здравеопазване и икономика, се оценяват на между 150 и 500 милиарда паунда, или до една четвърт от целия съветски БВП за 1986 г. Горбачов все още сякаш вярваше, че може да съживи Комунистическата партия, но малцина споделяха оптимизма му - включително нейното сковано и корумпирано ръководство.

В много отношения белезите от Чернобил избледняват

Радиоактивните опасности от зоната на забрана, разчистената около реактора територия от 1000 квадратни мили, бавно намаляват. Мястото се превърна в процъфтяващ природен резерват, а горите му са богати на биоразнообразие. Докато някои животни са имали тумори, катаракта и репродуктивни проблеми, това не е спряло повторното им възраждане в зоната. Мечки и бизони, вълци и диви свине се разхождат свободно.

Едно нещо, което не е избледняло, е вкорененото мислене в Кремъл. Руската инвазия в Украйна през 2022 г. разкри подобни нива на арогантност, корупция и негъвкавост на тези, демонстрирани от СССР по време на Чернобил.

Смайващото предположение на Владимир Путин, че украинците всъщност няма да се бият, злоупотребата, която означаваше, че руските войски влязоха в битка с евтини китайски уоки-токита, вместо с криптирани военни радиостанции и камиони, чиито нестандартни гуми се разкъсваха по неравен терен, всичко това взе кървава цена.

Дали Украйна е Чернобил на Путин?

Въпреки цялото си презрение към това, което той вижда като слабост на Горбачов, самият Путин изглежда уязвим. Бюджетният дефицит нараства при крайно непоносимо ниво на разходи за отбрана. Руската икономика се плъзга към стагнация. Режимът на Путин все още е силен - стига да запази контрол над силите за сигурност - но крехък, като този на Комунистическата партия. Все още може да се справя с ежедневието, но може да се окаже трудно да се справи с нова криза, тип "черен лебед", като например епидемия или ядрен срив.

Изправен пред първата истинска криза в кабинета си, Горбачов, въпреки всичките си реформаторски приказки, се върна към навиците на Комунистическата партия. Първоначално Кремъл отричаше, че нещо се е случило, и се надяваше по някакъв начин да запази смущаващия дебакъл в тайна. Разбира се, това свистеше в (радиоактивния) вятър. След като невидимата диря на Чернобил премина границите на СССР, тя скоро беше открита. Реалността трябваше да бъде призната.

В ретроспекция Горбачов изглежда е бил шокиран от собствената си първоначална, по правилата, реакция на бедствието. Това го мотивира да прокара програмата си за реформи, особено кампанията си за гласност (откритост). Той доказа, че е готов да се бори с партийната догма и собствените си страхове. Той отвори за обществен контрол затворените книги на миналото, от екзекуцията на старото кралско семейство през 1918 г., през мащаба на сталинистките чистки през 30-те години на миналия век, до броя на жертвите от блъсканица на стадион "Лужники" в Москва през 1982 г. Той израсна и реформите му отразяваха уроците, извлечени от помраченото бягство на Чернобил.

Трудно е да си представим Путин, който е бил офицер от КГБ в Дрезден, Източна Германия, когато реактор № 4 избухна, да има същата способност за самосъзнание и еволюция.

В първия ден от нахлуването на Путин в Украйна през 2022 г., руските командоси от Спецназ пристигнаха в Чернобил и бързо договориха капитулацията на малките сили на украинската национална гвардия, базирани там. Те останаха в руски ръце малко повече от месец, докато войници плячкосваха оборудване от мястото и игнорираха облаците радиоактивен прах, вдигнати от конвоите им, преди да върнат този нежелан военен трофей на украинците, докато те се оттегляха, за да се прегрупират в източната част на страната.

На 14 февруари миналата година, това, което изглежда е бил руски щурмов дрон "Геран-2", се заби в пролетта на Новия безопасен саркофаг. Въпреки че нямаше радиоактивен теч и дупката, пробита както във вътрешния, така и във външния му слой, е поправима, според Международната агенция за атомна енергия, в сегашния си вид той не може да изпълнява задачата си да овладее последиците от евентуални по-нататъшни аварии. Всякакви ремонти ще трябва да изчакат прекратяване на огъня.

Междувременно Запорожката електроцентрала в южната част на страната, завзета от руснаците през март 2022 г., многократно е била под кръстосан огън. Шестте ѝ ядрени реактора са в така нареченото студено спиране, но все още се нуждаят от охлаждане, за да бъдат в безопасност. Боевете неведнъж са прекъсвали електропроводите към обекта, увеличавайки риска от нов инцидент.

Като се има предвид продължаващата актуалност на Чернобил, не е чудно, че през цялата си кариера непрекъснато се сблъсквам с неговите странични удари. На търговски панаир в Москва през 2011 г., когато все още изглеждаше надежда за добри отношения между Русия и Запада, един сериозен млад предприемач показваше вида верижно безпилотно превозно средство, използвано днес за превъоръжаване на войски под обстрел и евакуация на ранени. Той обясни, че дизайнът, с всякакви екранировки и резерви, отразява уроците от Чернобил.

Също през 2016 г. в Киев, когато провеждах проучване за местната мафия, ми разказаха как през 90-те и началото на 2000-те години гангстери продавали истински, крадени и фалшиви автомобилни части на скандалния открит пазар "Юнист".

"Ако наистина нямаш късмет", каза ми един пенсиониран полицай, "ще се сдобиеш с нещо, което са свалили от кола, изоставена в забранената зона."

Потенциалните купувачи можеха да се възползват от този гайгеров брояч.

Марк Галеоти е историк, експерт по руската сигурност и автор на "Кратка история на Русия". Коментарът му е за The Times.