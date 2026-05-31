Анджело Волпе е големият SENSHI Grand Prix шампион в категория до 70 кг

Зрелищни битки, впечатляваща гладиаторска атмосфера и брутални нокаути разтърсиха Античния театър в Пловдив в събота вечер, когато SENSHI 31 Gladiators проведе дългоочакваната си международна бойна галавечер. Бойци от от 14 държави в Европа, Азия, Африка и Южна Америка излязоха на арената, за да премерят сили в поредица от безкомпромисни сблъсъци, изпълнени с динамика, майсторство и непримирим дух. Пред препълнените трибуни те предложиха боен спектакъл, който държа публиката в напрежение от първия до последния гонг.

В центъра на вниманието попадна Анджело Волпе (Италия), който написа история, след като триумфира в първия SENSHI Grand Prix турнир в лека категория до 70 кг. По пътя към титлата той преодоля поредица от сериозни предизвикателства, наложи волята си над своите съперници и заслужено се окичи с шампионския трофей. Със своето представяне Волпе затвърди мястото си сред най-силните бойци в категорията и се превърна в големия герой на вечерта. Втори в турнира остана Драгомир Петров (България), а в мач за трето място Бруно Газани (Бразилия) си осигури бронза с победа.

Резултати от SENSHI 31 Gladiators:

Grand Prix Lightweight (до 70 кг):

Анджело Волпе (Италия) победи Само Петче (Словения) с единодушно решение и продължи напред в турнира.

(Италия) победи Само Петче (Словения) с единодушно решение и продължи напред в турнира. Бруно Газани (Бразилия) надделя над Айсам Чадид (Мароко) с единодушно съдийско решение.

(Бразилия) надделя над Айсам Чадид (Мароко) с единодушно съдийско решение. Драгомир Петров (България) победи Хирокацу Мияги (Япония) с неединодушно съдийско решение на съдиите.

(България) победи Хирокацу Мияги (Япония) с неединодушно съдийско решение на съдиите. Мариан Лапушнеану (Румъния) победи Зехао Жанг (Китай) с единодушно съдийско решение в квалификацията на турнира.

(Румъния) победи Зехао Жанг (Китай) с единодушно съдийско решение в квалификацията на турнира. Виктор Колая (Полша) победи Максон Виние (Франция) след допълнителен рунд с единодушно решение в резервния двубой.

(Полша) победи Максон Виние (Франция) след допълнителен рунд с единодушно решение в резервния двубой. Андрес Касадо (Испания) нокаутира в 3 рунд Михаил Велчовски (България) в резервния мач.

(Испания) нокаутира в 3 рунд Михаил Велчовски (България) в резервния мач. Анджело Волпе победи Бруно Газани в полуфиналния мач с неединодушно решение и се класира за финал.

победи Бруно Газани в полуфиналния мач с неединодушно решение и се класира за финал. Драгомир Петров спечели битката си с Мариан Лапушнеану на полуфинала, след допълнителен 4 рунд с единодушно решение

спечели битката си с Мариан Лапушнеану на полуфинала, след допълнителен 4 рунд с единодушно решение Бруно Газани надделя над Мариан Лапушнеану в битка за третото място с нокаут във втория рунд.

надделя над Мариан Лапушнеану в битка за третото място с нокаут във втория рунд. Анджело Волпе спечели Grand Prix титлата до 70 кг срещу Драгомир Петров с нокаут в първия рунд.

Резултати от супер битки:

Атанас Божилов (България) записа 25-а по ред победа за веригата срещу Аарон Слиман (Англия) в двубой под 75 кг с единодушно съдийско решение.

(България) записа 25-а по ред победа за веригата срещу Аарон Слиман (Англия) в двубой под 75 кг с единодушно съдийско решение. Томас Бриджуотър (Нидерландия) победи Асдрен Гаши (Белгия) с единодушно решение след допълнителен рунд в тежката дивизия 95+ кг.

(Нидерландия) победи Асдрен Гаши (Белгия) с единодушно решение след допълнителен рунд в тежката дивизия 95+ кг. Даниел Динев (България) показа надмощието си над Бенджамин Адегбуи (Румъния) в оспорвана битка в категория над 95 кг и спечели с единодушно решение.

Десетки хиляди фенове проследиха SENSHI 31 Gladiators както на живо от емблематичния Античен театър в Пловдив, така и пред телевизионните екрани и онлайн платформи по целия свят. В България събитието се предаваше пряко по Bulgaria ON AIR, DIEMA и MAX Sport 1, в Румъния – по PRO ARENA и Voyo, а глобалната аудитория имаше възможност да гледа безплатно битките чрез Triller TV и официалния YouTube канал на SENSHI.

SENSHI 31 Gladiators се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец", MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп – BMW дилър и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 31 Gladiators са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, КWUSENSHI.com, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Fight Sports Insider 24/7.