Осем души загинаха при автобусна катастрофа в Турция

Осем души загинаха при катастрофа с автобус в Западна Турция рано тази сутрин, предаде агенция Асошиейтед прес, позовавайки се на информация на турската агенция ДХА. Сред загиналите е и деветмесечно бебе.

Автобусът се е ударил в огражденията на магистралата в района на турски окръг Денизли в 1:40 ч. местно време и след това се е запалил.

Той е превозвал 38 пътници и трима служители на автобусната компания по маршрут от град Измир до Анталия.

33-ма души са пострадали при катастрофата. Сред загиналите е и 50-годишният шофьор на автобуса.

Вчерашният ден беше последният ден от мюсюлманския празник Курбан Байрам, отбелязва АП като допълва, че обичайно в този период има голям брой пътни инциденти заради засиления трафик.