Метеор избухна над САЩ, разтърси сградите и стресна жителите Масачузетс и Роуд Айлънд

Метеор с ширина около 90 сантиметра избухна над САЩ. Той е навлязъл в атмосферата в района на границата между Ню Хемпшир и Масачузетс, северно от Бостън.

Експлозията е била толкова силна, че е разтърсила сгради в Масачузетс и Роуд Айлънд.

Робърт Лънсфорд, наблюдател на програмата за проследяване на огнени кълба, заяви, че Американското метеорно общество е получило десетки сигнали - от Делауеър до Монреал, от хора, които или са чули двойния гръм, или са усетили разтърсване на земята, или са видели огненото кълбо. По думите му то е изглеждало като падаща звезда, видима на дневното небе.

„Определено беше по-голямо от обикновено огнено кълбо – приблизително с размерите на един ярд (около 90 сантиметра)“, каза той.

Лънсфорд обаче отбеляза, че е малко вероятно метеорът да е достигнал земната повърхност, пише Си Ен Ен.

„Ще ни е необходима повече информация за траекторията, скоростта и други характеристики, за да знаем със сигурност дали е ударил земята. Но ако не е изгорял напълно в атмосферата, тогава вероятно е паднал в океана“, обясни той. „Повечето метеори изгарят напълно, преди да достигнат земята.“

Хора от няколко щата публикуваха в социалните мрежи, че са усетили как сградите, в които се намират, се разтрисат. Няколко видеоклипа, публикувани в платформата X, са заснели звук, наподобяващ два бързи последователни гърмежа, без да се виждат огън, дим или други видими причини за тях.

Няколко души са подали сигнали до Геоложката служба на САЩ, регистрирайки усетеното разтърсване чрез Националния център за информация за земетресенията, потвърди говорителят на агенцията Стив Соби.

Поради броя на получените чрез уебсайта сигнали от типа „Усетихте ли го?“, агенцията е създала специална страница за събитието. Соби обаче подчерта, че на сеизмографите на службата не е било регистрирано никакво сеизмично събитие, което означава, че разтърсването не е било причинено от земетресение.