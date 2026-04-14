Украйна разработва нова ракета земя-въздух

Украинският президент Володимир Зеленски за първи път се появи публично редом с това, което се смята за нова украинска ракета земя-въздух, по време на видео обръщение, отбелязващо професионалния празник на работниците в отбранителната промишленост на страната, пише Defence Blog.

Ракетата беше показана на заден план зад президента, заедно с няколко оръжейни системи, разработени по време на активната фаза на пълномащабната война на Русия срещу Украйна, която започна през февруари 2022 г. Сред системите, видими на кадрите, бяха управляемата ракета „Вилка“, крилатата ракета „Нептун“, ракетата „Ареион“ и за първи път невиждана досега зенитна ракета.

Появата на новата ракета е един от най-ясните публични визуални признаци досега, че програмата за разработване на вътрешни ракети за противовъздушна отбрана на Украйна е излязла от етапа на концепция и макет. Въз основа на външния си вид и предварително разкритите изложбени модели, се смята, че ракетата е индустриален образец на ракетата „Корал“, проект, който до голяма степен е бил държан в тайна от обществеността.

В президентското видео не е посочено официално обозначение и украинските власти не са публикували технически подробности, данни за обхвата или името на системата за противовъздушна отбрана, за която е предназначена ракетата. Въпреки това, конструктивните характеристики на ракетата, видими на кадрите, предлагат важни улики.

Разработчиците заявяват, че една от определящите характеристики на ракетата е използването на вече тествани и проверени подсистеми, включително двигателя, главата на търсачката, двигателите за корекция на импулсите, инерционната навигационна система и безконтактен радио или лазерен взривател за близост.

Това разчитане на зрели компоненти е особено важно за страна, която се опитва да ускори разработването на оръжия по време на война. Повторното използване на съществуващи технологии за задвижване, насочване и детонация може да съкрати сроковете за разработка и да намали техническия риск в сравнение с изграждането на ракета изцяло от нулата.

Самата програма остава строго класифицирана.

Украйна не разкри дали ракетата е влязла в серийно производство, дали е завършила бойни изпитания или е била въведена в експлоатация с оперативни единици. Точните характеристики на експлоатационните характеристики също остават неразкрити.

Въпреки това, по-ранни публично демонстрирани модели на изложения и демонстрации в областта на отбраната предполагаха, че ракетата е разработена за обхват на поражение между 30 и 50 километра. Същите тези презентации посочиха, че бъдещата система е предназначена да замени по-старите съветски системи за противовъздушна отбрана, които все още са на въоръжение в Украйна, включително Бук и С-300ПТ.

Ако бъде потвърдено, това би поставило ракетата в категорията на противовъздушната отбрана със среден обсег, предназначена за защита на военни формирования, инфраструктура и тилови средства от самолети, крилати ракети и потенциално някои класове дронове.

За разлика от по-старите съветски ракети, проектирани преди десетилетия, новопоказаният прехващач изглежда отразява поуките, извлечени от съвременната въздушна война, където времето за реакция, маневреността и интеграцията със съвременни сензори са все по-решаващи.

Дебютът му наред с други вътрешно разработени ракетни системи сигнализира за продължаващите усилия на Украйна да модернизира архитектурата си за противовъздушна отбрана с местно произведени решения.