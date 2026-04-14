Откриха жена, двойник на Тръмп в Испания

Преди няколко години, около 2018 г., испанска фермерка от Галисия на име Долорес Лейс доби популярност след интервю в "Гласът на Галисия", в което говори за работата на полето.

Но тя не стана известна с живота и работата си във Фигейрас, а защото физически прилича на Доналд Тръмп, президента на САЩ, поне на някои снимки.

Още тогава нейният образ беше широко обсъждан и дори семейството ѝ се шегуваше с него: "О, само да бяхме роднини на Доналд Тръмп", каза дъщеря ѝ.

За нея това беше малко загадка, тъй като не притежава мобилен телефон:

"Гледам какво ми показват дъщерите ми, но никога не съм била любопитна. Казват, че ще стана известна заради тази снимка, но аз не разбирам нищо от нея", каза тя по време на интервюто.

Преди броени дни снимката на Лейс отново се завъртя в социалните мрежи.

"Жена от Испания, Долорес Лейс, стана популярна, след като хората забелязаха поразителната ѝ прилика с Доналд Тръмп. Снимката ѝ, направена за местна новина в селските райони, експлодира в онлайн пространството, тъй като потребителите откроиха прилики във физиономията, прическата и цялостния ѝ външен вид", се казва в публикация във Фейсбук.