Блокаж, блокаж: Иран се подигра с Тръмп с популярен кавър ВИДЕО

Иранското посолство в Южна Африка отново заложи на хумора след влизането в сила на блокадата на Ормузкия проток.

В понеделник вечерта в профила на посолството в X се появи видеоклип, генериран с изкуствен интелект, в който Доналд Тръмп пее "Blockade, Blockade", пародия на хита на групата Desireless от 80-те години "Voyage, Voyage".

"Моля, нека корабите минат/Хайде, поне няколко", пее Тръмп, докато свири на синтезатор.

And today’s popular music: “blockade” by Trump. pic.twitter.com/7EYQ1nSTm7 — Iran Embassy SA (@IraninSA) April 13, 2026

Онлайн войната на Иран

Това не е първият път, в който иранските посолства осмиват заплахите и решенията на американския президент.

Докато ракети и дронове падат от небето, Иран все още е зает да публикува мемета и да управлява имиджа си за света. Защото в съвременния свят войната вече не се води само на бойните полета. Тя се води във времеви линии, в надписи и в това кой разказва историята най-добре. Все още няма ясни победители във войната между САЩ, Израел и Иран на бойното поле, но Иран очевидно печели пропагандната война.

Техеран се проектира не като жертва, а като безстрашен, силен и безсрамен дивак.

The way to crush imperialism has been shown to the world. Trump Surrendered. IRAN WON. TACO will always remain TACO. pic.twitter.com/c3nXgTYznq — Explosive Media (@ExplosiveMediaa) April 8, 2026

Откакто САЩ и Израел започнаха бомбардировките си, иранските посолства се превърнаха в фабрики за мемета на пълен работен ден, заливайки емисиите си с екстремни онлайн сарказми. Свързани с правителството акаунти публикуват генерирани от изкуствен интелект анимации в стил Lego, свързващи досиетата на Епстий с войната на Тръмп. Фино ли е? Дори не се опитват.

А след това се нарежда и Мохамед-Багер Галибаф, един от водещите военновременни лидери на Иран, който небрежно троли американската администрация, чийто президент някога беше най-известният потребител в туитър в света. Иронията се пише сама.

Дори с разбития, но все още стоящ режим, онлайн армията на Иран работи извънредно, за да представи прекратяването на огъня като победа. В момента, в който започнаха атаките, тази мрежа не се раздвижи. Тя стартира. Вирусно съдържание, остри послания и перфектно навременни удари, насочени директно към слабите места на администрацията на Тръмп.

Скандалът с Джефри Епстийн се появява като повтарящ се герой, с твърдения, че Тръмп е започнал войната, за да разсее вниманието от миналите си връзки. Други публикации предполагат, че е бил изигран от Израел или се опитва да се възползва от хаоса. А след това е и любимото на тълпата "тако", съкращение от "Тръмп винаги се страхува".