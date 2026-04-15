Медведев: Производството на дронове за ВСУ в Европа е потенциална цел

Пожела на европейските си партньори „сладки сънища“

15.04.2026 | 20:48 ч. Обновена: 15.04.2026 | 20:48 ч. 16
Снимка: БГНЕС/ EPA

Списъкът с адреси на европейски съоръжения, произвеждащи безпилотни летателни апарати за удари срещу Русия, публикуван от руското Министерство на отбраната, трябва да се разглежда като списък с потенциални цели за руските въоръжени сили. Това написа заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в социалната мрежа X.

„Изявлението на руското Министерство на отбраната трябва да се приема буквално: списъкът с европейски производители, произвеждащи дронове и друго оборудване, е списък с потенциални цели за руските въоръжени сили. Дали ударите ще се превърнат в реалност зависи от това какво ще се случи по-нататък“, написа Медведев. „Сладки сънища, европейски партньори!“, добави той.

По-рано руското Министерство на отбраната публикува имената и адресите на украински и други чуждестранни предприятия в Европа, които произвеждат безпилотни летателни апарати за удари срещу Русия.

Медведев Русия Украйна Европа война
