Тръмп си пусна нова AI снимка, прегърнат от Исус Христос

Доналд Тръмп скандализира с нова снимка с Исус Христос, създадена с изкуствен интелект, в профила си в Truth Social. На нея американският президент е показан прегърнат внимателно от Божия син.

„На лунатиците от радикалната левица може да не им хареса, но аз мисля, че е доста хубаво!", коментира Тръъмп сам снимката си.

Това се случва само няколко дни след като подобна картинка, на която той изглеждаше изобразен като Исус (въпреки че той твърдеше, че бил изобразен като доктор, защото лекувалм войните по света), предизвика гняв и възмущение сред консерваторите.

Първата снимка, която беше споделена в неделя вечерта без коментар от президента, показваше Тръмп, облечен в традиционна бяла роба и червен шал, лекуващ човек и заобиколен от четирима възхитени хора, сред които медицинска сестра и войник. По-късно Тръмп изтри снимката.

Изображението, беше споделено същата вечер, в която Тръмп критикува папа Лъв XIV за това, че е „слаб" по отношение на престъпността и „ужасен" по отношение на външната политика. Това предизвика гняв сред консерваторите, като няколко бивши поддръжници на Тръмп го осъдиха и критикуваха.