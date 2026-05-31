Водолази чистиха морското дъното до остров Света Анастасия

Бе даден старт на новия туристически сезон

31.05.2026 | 14:45 ч.
Снимка „Приятели на морето”

Водолази почистиха морското дъно край остров Света Анастасия. На брега бяха извадени метални и пластмасови отпадъци, гуми, изпочупени риболовни принадлежности, стъклени отломки.

С акцията на водолазите, които се гмуркат за девета поредна година, дефакто бе даден старт на новия туристически сезон. Гмуркачите са от сдружение с нестопанска цел „Приятели на морето”, като в събитието се включиха сертифицирани водолази – доброволци от цялата страна, пише Труд. 

Въпреки, при почистването бяха извадени отпадъци, впечатленията са, че в морето има по-малко боклук, отколкото в други години. 

Освен да се погрижат за екологията в района, участниците в гмуркането и дошлите гости на острова, имаха възможност да отпочинат на красивия малък плаж. Освен това, посетителите с ентусиазъм изявиха желание да помагат при изтеглянето на отпадъците на брега и тяхното събиране. 

Доброволците от своя страна им върнаха жеста като извадиха от морето пресни миди, които персоналът на острова изпече по класическия начин - "на тенекия" направо на скалистия бряг и всеки присъстващ можеше да опита от деликатеса безплатно.

