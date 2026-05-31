Плуващ в океана американец се натъкна на дрога за милиони

Добрата слука била на плажа във Форт Лодърдейл, Флорида

31.05.2026 | 14:30 ч. 3
Снимка БГНЕС

Край бреговете на САЩ плувец извади от океана пратка, съдържаща наркотици на стойност милиони долари, съобщава британският в. „Дейли мейл“. Случката се разиграла на плаж във Форт Лодърдейл, щата Флорида. 

Мъжът, чието име не е разкрито, забелязал във водата предмет, увит в брезент, и го издърпал на брега. Видеоклип, който бързо стана вайръл в социалните мрежи, го показва как отваря находката и намира вътре спретнато подредени пакети. След това се обадил в полицията. Служители на реда, пристигнали на мястото на инцидента, потвърдили наличието на наркотици. Няма арестувани и не са идентифицирани заподозрени. 

Законът на Флорида изисква всяко намерено имущество да бъде докладвано, в противен случай срещу намерилото го лице може са бъде повдигнато обвинение в кражба. Стойността на иззетото имущество се оценява на милиони долари. Точното тегло и вид наркотици ще бъдат определени след тестване. Бреговата охрана е увеличила патрулите в района. /БГНЕС

 

плувец дрога милиони флорида
