Магистратите няма да имат повишение на заплатите през 2026 г.

Разходите за заплатите на магистратите и служителите да запазят достигнатия през 2026 г. размер като се обезпечи само заетата щатна численост в съдебната власт. Това предвижда Висшият съдебен съвет (ВСС) в проекта за бюджет за тази година. Това означава, че през тази година няма да има ръст на заплатите и те ще останат на нивата, на които бяха определени в началото на 2026 г., съобщава "Лекс".

На 5 февруари ВСС увеличи възнагражденията на магистрати и служители с 5 на сто, както предвижда Законът за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. (ЗСПИР) до приемането на Закон за държавния бюджет.

Преди десетина дни финансовият министър Гълъб Донев заяви, че правителството ще сложи край на автоматичното вдигане на заплатите в редица сектори, включително в съдебната система като тези мерки ще залегнат в Закона за държавния бюджет за 2026 г.

В тази връзка в началото на заседанието на ВСС днес министърът на правосъдието Николай Найденов призова кадровиците да се съобразят с актуалната бюджетна ситуация и да се придържат към минималистичност в исканията си, пише Сега.

Председателят на бюджетната комисия Стефан Петров на свой ред заяви, че във ВСС са били получени указания от Министерството на финансите във връзка с подготовката на бюджета за 2026 г. и бюджетните прогнози за 2027 г. и 2028 г.

То е препоръчало бюджетът на съдебната власт да не надвишава 90 на сто от общото ниво на разходите по бюджета за 2025 г. и да не се допуска натрупване на просрочени задължения и поемане на финансово неосигурени разходи. Освен това МФ посочило, че не трябва да се разчита на увеличаването на разходите за персонал като е изтъкнало, че ще бъдат предложени законодателни изменения за премахване на автоматичното обвързване на увеличаването на възнагражденията.