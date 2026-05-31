Дейвид Бекъм получи кокошки за ЧРД от Виктория

Какво можеш да подариш на мъж, който буквално си има всичко - пари, слава, красота и страхотна жена до себе си?! Последвайте Виктория - подарете му кокошки. Футболната звезда истински се радва, защото са нови породи, които до този момент той не е отглеждал, пише 24 часа.

Манията да отглеждаш кокошки в двора много силно е завладяла световния шоу бизнес. С нея се занимават дори специализирани издания за животновъдство и здравословен начин на живот. Принц Хари и съпругата му Меган също ги отглеждат в имението си в Монтесито Както пише изданието “Живот на село”: “От пресни яйца всяка сутрин до успокояващото кудкудякане, докато се разхождаш из двора. Привлекателността на начина на живот с кокошки в задния двор е лесна за разбиране. И любимите ви знаменитости със сигурност не са имунизирани!”

А Дейвид Бекъм е може би най-добрата реклама за това. Той купува имение за семейството си в английската провинция преди години, в което обича да прекарва все повече време, независимо че притежава още няколко луксозни къщи в Лондон, Маями и Дубай. Казва, че това място го успокоява, защото има възможност да се занимава със земеделие, да отглежда пчели и кокошки.