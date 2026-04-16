Партия „Наша родина“ оспорва резултатите от изборите в Унгария

Унгарската партия „Наша родина“ оспорва резултатите от произведените в неделя парламентарни избори, заяви днес лидерът ѝ Ласло Тороцкай, след като проведе разговор с президента на страната Тамаш Шуйок, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Според обявените резултати „Наша родина“ получава шест депутатски мандата с резултат 5,74% от гласовете.

„Партията е изпратила сигнал до Националната избирателна комисия и ще обжалва резултата, когато бъде официално обявен“, заяви Тороцкай.

„Разбира се, не оспорваме, че ТИСА спечели изборите или че Петер Мадяр ще бъде следващият премиер“, допълни той, обяснявайки че процедурата е срещу корпорацията „Мета“, която според него е пречила на партийната кампания в социалната мрежа Фейсбук.

Коментирайки срещата си с Шуйок, Тороцкай заяви, че президентът няма да възпрепятства дейността на новото правителство и парламент.

„Всичко друго би доказало, че той е партийно обвързан и не може да остане на поста си си“, допълни лидерът на „Наша родина“.

Тороцкай обяви, че „силно ще се съпротивлява срещу всяка злоупотреба с мнозинството от две трети и с антидемократичните действия“ и допълни, че е призовал Шуйок да позволи свикването на новия парламент, колкото се може по-скоро.

Той също така призова ТИСА „да възстанови конституционния ред“, променяйки „настоящата дефектна, лоша и партийна“ конституция.