Заради натиск от руските власти: Пилот на хеликоптер обяви, че ще се самоубие ВИДЕО

Пилотът на хеликоптер Ка-52, старши лейтенант и водещ на Z-канала Voevoda Broadcasts, който има над 170 000 абонати, Алексей Земцов публикува видеоклип, в който заявява, че ще "упражни последната си офицерска чест".

"Ако гледате това видео, това означава, че вече не съм тук", казва Земцов в записа.

Няма потвърждение, че Земцов се е самоубил.

«Этот позор я пережить не смогу», — покончил с собой автор Z-канала «Воевода вещает». Перед смертью он показал папку с компроматом на заместителя главкома ВКС Летчик боевого вертолета Ка-52, старший лейтенант Алексей Земцов (позывной «Воевода») и автор Z-канала «Воевода вещает»… pic.twitter.com/S5L9Ak45ef — ASTRA (@astrapress_ru) April 15, 2026

Във видеото той разказва, че до есента на 2023 г. е изпълнявал бойни мисии, базирани на летището в Бердянск, и по това време е бил администратор на Telegram канала Obsessed with War. През септември същата година Земцов решава да се "отдели" и стартира канала Voyevoda Broadcasts, който генерал-лейтенант Владимир Кравченко (сега заместник-главнокомандващ на руските Въздушно-космически сили, преди това командвал 11-та армия на ВВС и ПВО) "наистина не харесва".

Земцов беше отстранен от мисии заради критични публикации в канала му

Според него, Кравченко също не е харесал стара публикация в Obsessed with War за пилоти на изтребители Су-34, принуждавани да изпълняват учения след бойни мисии. Освен че е отстранен от полети, Земцов е бил помолен да отиде в болница и след това да подаде оставка.

"Кравченко наистина обича да отписва пилоти по здравословни причини", твърди Земцов.

Според пилота, Кравченко по-късно му е "простил". След това Земцов е изпратен в друго поделение.

През есента на 2025 г. Земцов научава, че съпругата му му изневерява с асистента му, чрез Telegram канал. Според пилота, той е "хванал" любовника на съпругата си, завел го в гората и му е нанесъл хубав побой, но "не много грубо". За това Земцов е осъден на четири месеца и половина предварителен арест, обвинен в заплаха за убийство, изнудване и увреждане на имущество.

През пролетта на 2026 г. командирът на военното поделение, където е служил пилотът, полковник Авраменко, "извежда" Земцов от предварителния арест, след което той е изпратен в щурмова част.

Според Земцов, на 4 април 2026 г. той публикува снимка в своя Telegram канал на некачествена каска, издадена на военнослужещ, "който е трябвало да изпълнява задачи в мотострелкови части". На следващия ден след публикацията "започват разбори". Земцов е помолен да напише "опровергаващ" пост с обещанието, че това ще му попречи да понесе каквито и да било последствия за предишния си пост.

"Обещанието не е спазено", твърди Земцов, цитиран от Meduza.

Според Земцов той е изпратен обратно в поделението на Авраменко, което под натиск решава да върне пилота в предварителния арест и да го обвини в "дискредитиране" на руската армия заради публикацията за каската. Земцов твърди, че Авраменко е направил всичко това "по заповед" на Кравченко.

"Не мога да понеса такъв позор. Аз съм офицер от руската армия, който се е сражавал през цялата война", заявява Земцов.

Пилотът се свързал и с ръководителя на Следствения комитет Александър Бастрикин, като го помоли да се заеме с военно-следствения отдел на Ростов, по-специално със старши лейтенант Кантемиров, който "измамно" е изтръгнал показания срещу себе си от Земцов.

Земцов показа черна папка във видео, което според него "съдържа изключително чувствителна информация" за Кравченко:

"Другари военни следователи, разучете това по-късно, ще ви бъде интересно."

Пилотът обяви и че предава канала си на Z-блогъра Кирил Фьодоров

По-късно Фьодоров публикува видео, в което твърди, че знае "много от това", което е заявил Земцов.

"Леша ми говореше за това в лични разговори от доста време, но аз винаги се опитвах да го разубедя. И все още се надявам, че Леша ме е чул и че тези видеоклипове са направени толкова силно, за да предадат неговата истина", заяви Фьодоров.

