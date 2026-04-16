Защо стремежът на Иран да създаде ядрена бомба осуетява мирните планове

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви миналата година, че тя е била напълно унищожена. Миналия месец израелският премиер Бинямин Нетаняху заяви, че тя вече не разполага с капацитет. Въпреки това иранската ядрена програма все още съществува и отново е в центъра на преговорите между Ислямската република и Запада, пише The Times.

Когато Джей Ди Ванс, вицепрезидентът на САЩ, напусна преговорите с Мохамад-Багер Галибаф, председателя на иранския парламент, миналия уикенд, той заяви, че програмата е препъни-камъкът. Той не е чул „категорично обещание, че няма да се стремят към ядрено оръжие“. Последващите доклади посочват, че е имало и по-конкретни различия. САЩ поискаха Иран да се съгласи на 20-годишен мораториум върху всички дейности по обогатяване – процесът на подготовка на уран за ядрени реакции, независимо дали за граждански, или военни цели. Иран предложи в отговор мораториум от само пет години. Въпреки голямата разлика, това поставя възможна основа за по-нататъшни преговори, поради което дори Тръмп заяви, че преговорите може да бъдат възобновени в следващите дни в Пакистан. И това дори ако изглеждаше, че във вторник той промени правилата на играта.

„Казвал съм, че те не могат да имат ядрени оръжия, затова не ми харесва срокът от 20 години“, заяви той пред „Ню Йорк Пост“.

Една от основните критики, които Тръмп отправи, когато изтегли САЩ от ядреното споразумение от 2015 г. между режима, президента Обама и Европейския съюз, беше, че то съдържа „клаузи за изтичане“, позволяващи възобновяването на преустановените части от програмата след 10 до 15 години.

Техеран винаги е твърдял, че обогатяването на уран за граждански цели, както е позволено от Договора за неразпространение на ядрено оръжие, е суверенно право, от което няма да се откаже. Въпреки това, след повече от месец на противопоставяне, никоя от страните не може да твърди, че е постигнала максималните си цели, и двете чувстват, че някои отстъпки са необходими. И двете страни биха могли, вероятно, да претендират за частична победа от някои от компромисните решения, които може да са на масата.

Историята на ядрената програма на Иран е дълга и не много сложна, въпреки че има силно технически компоненти.

Страната имаше гражданска ядрена програма по времето на шаха, която първоначално забави ход след революцията от 1979 г. Но през 90-те години Ислямската република въведе двупосочна програма за граждански и — тайно — военни цели, ръководена от бригаден генерал от Корпуса на ислямската революционна гвардия. В сърцевината ѝ бяха големи, скрити обекти, някои под планински вериги, за обогатяване на уран и разработване на капацитет за производство на ядрени бойни глави. Оценките на американското разузнаване сочат, че усилията за разработване на ядрени оръжия са спрели през 2003 г., но програмата за обогатяване на уран, от която те зависеха, е продължила.

Иран също разшири своята програма за балистични ракети — която не е пряко свързана с ядрената програма, но по очевидни причини не е и напълно отделена от нея.

След като скритите обекти на Иран бяха разкрити, ядрената програма стана предмет на санкции от ООН и се проведоха интензивни преговори през целия мандат на президента Джордж У. Буш, който включи Техеран в своята „ос на злото“, и на Обама. Малко външни лица вярваха, че програмата за създаване на оръжия е спряла завинаги. Към 2015 г. Иран обогатяваше значителни количества уран до чистота 3,67% — нивото, необходимо за ядрен реактор — а някои до близо 20%, нивото, необходимо за реактора за медицински изследвания, който експлоатира в Техеран.

Сделката ограничаваше обогатяването до 3,67% и ограничаваше мащаба му. Уранът с по-висока степен на обогатяване беше изнасян извън страната.

Странично споразумение позволяваше на Техеран да разполага с малко количество 20-процентов уран за изследователския реактор.

След като Тръмп на практика отмени споразумението, Иран ускори обогатяването, въпреки многократните опити за саботаж и атентати от страна на Израел. Към момента, в който Израел и САЩ атакуваха Иран през юни, Техеран разполагаше с 440 кг уран, обогатен до 60 процента, което е малко под необходимите за оръжейно качество 90 процента. Това е достатъчно за десет бомби.

Последният етап на обогатяването би отнел най-много няколко седмици, но по-неясен беше напредъкът по превръщането му в бойна глава, което можеше да отнеме няколко месеца.

Ролята на САЩ в атаките през юни беше да хвърлят бомби GBU-57 „масивен проникващ боеприпас“, по-известни като „бункер-бустери“,

върху скритите и заровени обекти. Ударите нанесоха големи щети на трите основни обекта – обогатителните съоръжения в Натанз и Фордоу, както и изследователския и преработвателния център в Исфахан, където уранът се подготвя за обогатяване.

Въпреки това, този обогатен уран все още е там, ако Иран успее да го изкопае, което се смята, че все още не е успял да направи. Израел нанесе допълнителни щети на ядрените обекти по време на неотдавнашната война срещу Иран, но се смята, че остава един обект под планината Пикакс близо до Натанз, който не е завършен, но все пак може да бъде разработен за ограничени цели по обогатяване. Макар и да отнеме време, Иран все пак би могъл да конструира бомба.

„Ако Иран успее да извади контейнерите с високообогатен уран, би могъл да произведе ядрено оръжие може би за по-малко от шест месеца“, каза Фицпатрик. „Да я направи достатъчно малка, за да се побере на балистична ракета, би отнело повече време, но голяма бомба би могла да бъде доставена със самолет или кораб.“

Дали Иран действително иска да произведе бомба, остава отворен въпрос. Иранските говорители редовно посочваха, че аятолах Али Хаменеи, покойният върховен лидер, е постановил, че ядрените оръжия не са ислямски и че няма да позволи да бъде произведено такова.

Аргументът им беше, че програмата, включително обогатяването до 60%, което няма гражданско предназначение, е част от стратегия за запазване на двусмислието и принуждаване на Запада да преговаря с Техеран. Не е известно дали наследникът на аятолаха, синът му Моджтаба, споделя неговите скрупули. Други представители на режима открито спекулираха относно необходимостта от бомба, което прави продължаващото съществуване на работеща програма достатъчно тревожно, за да принуди САЩ да я постави в центъра на преговорния процес.

САЩ може да приемат становището, независимо от това, което Тръмп казва сега, че това, което ще се случи след 20 години,

е по-малко притеснително от една незабавно функционираща програма за обогатяване. Те биха могли да твърдят, че пълното преустановяване на обогатяването, а не само ограничаването му до 3,67%, е подобрение спрямо споразумението от 2015 г. и следователно постижение, за което си е струвало да се влезе във война. Прилагането обаче ще зависи от готовността на Иран да се подложи на рутинни инспекции от страна на наблюдателя на ООН, Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), която в миналото не е проявявала такава готовност.

От друга страна, петгодишният мораториум едва ли би бил забавяне. Според информации Иран иска да запази запасите си от обогатен уран, въпреки че е предложил да „разреди“ 60-процентовия обогатен уран до по-ниско ниво.

Няколко анализатори заявиха, че Ванс е бил прав да не приеме предложението. Дейвид Олбрайт, бивш инспектор на МААЕ и директор на Института за наука и международна сигурност във Вашингтон, заяви:

„20-годишно спиране на обогатяването е минимумът — съобщаваното предложение на Иран за пет години е неприемливо.

Всяка оферта, която позволява на Иран да запази капацитета си за възобновяване на ядрената си програма, дори и след 20 години, би позволила на лидерите на режима да запазят достойнството си и да представят сделката в замяна на отмяната на икономическите санкции като победа.

Това само по себе си е нещо, срещу което Тръмп се е обявил.

„Не искам те да се чувстват като победители“, каза той.

Както винаги с американския президент, светът чака да разбере дали той мисли това, което казва.