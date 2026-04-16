Какво означава войната с Иран за „Оста на съпротивата“?

В последните седмици преди смъртта си, иранският върховен лидер Али Хаменей определи нарастващата враждебност на американския президент Доналд Тръмп с религиозни и изрично шиитски термини. Отхвърляйки призивите за капитулация, той се позова на примера на Имам Хюсеин - третият имам, или духовен водач, на шиитите - който отказа да се закълне във вярност на Язид, владетелят от династията Омейяди, широко свързван в шиитската памет с тирания и несправедливост. Неподчинението, в тази светлина, не беше просто стратегически императив, а ценност, вкоренена в историята и идентичността.

Тази рамка не изчезна със смъртта на Хаменей. Вместо това, шиитски политически фигури, духовници и общности в целия регион възприеха тази реторика и символика, което е мярка за нарастващото им безпокойство и чувство за уязвимост. В Ливан отслабването през последните години на шиитското политическо и военно движение Хизбула вече беше променило сектантския баланс в страната. Агресивните израелски операции в населени с шиити райони през последния месец само засилиха схващанията, че Израел и неговият съюзник Съединените щати са решени да подложат шиитите на колективно наказание. В Ирак многократните удари на САЩ и Израел срещу Силите за народна мобилизация (СПМ) - коалиция от въоръжени групировки, които са едновременно вътре и извън официалните държавни сили за сигурност - затрудниха фракциите, които до голяма степен избягваха да се вплетат в последните сътресения, да останат настрана от конфликта. И отвъд арабското ядро, реакциите на убийството на Хаменей сред шиитското население на места като Пакистан подчертават как конфликтът се интерпретира през по-широка общностна и религиозна призма.

Войната засилва значението на шиитската идентичност едновременно в множество области и по този начин променя начина, по който политическите и военните участници оценяват както своите интереси, така и рисковете. Групи, които иначе биха останали настрана, стават все по-склонни да се включат в конфликта, а тези, които вече се борят, са изправени пред нарастващ натиск да ескалират.

Последицата е обратна връзка: действия, водени от страхове от маргинализация, провокират реакции, които тревожат все повече хора, разширявайки социалната база за шиитска мобилизация. „Оста на съпротива“, мрежата от недържавни съюзници и пълномощници на Иран в региона, претърпя множество неуспехи от 2023 г. насам. Но продължаващите военни действия на САЩ и Израел могат да доведат до нейното възстановяване, не чрез оркестрацията на Техеран, а по-скоро в резултат на по-органичния импулс на една застрашена шиитска идентичност, пише Foreign Affairs.

Убийството на Хаменей не беше просто политическо събитие в Иран. То отекна в шиитските общности далеч отвъд границите на страната, подчертавайки степента, до която неговата власт има значение в по-широкия регион. В Пакистан смъртта му предизвика протести сред шиитски групировки, някои от които прераснаха в насилие, като участниците изрично го нарекоха религиозен водач. В Бахрейн, който има мнозинство от шиитско население, въпреки че се управлява от сунитско кралско семейство и е дом на ключова американска военна база, шиитски протестиращи се сблъскаха със силите за сигурност, а демонстрантите изразиха подкрепа за Ислямска република Иран. Тези реакции не бяха еднакви, но разкриха как хората в целия регион интерпретират събитията в Иран чрез чувството за споделена религиозна идентичност и колективна съдба.

Смъртта на Хаменей също така кристализира едно възприятие сред шиитите в региона, което се формираше от известно време. В няколко области шиитските участници вече бяха започнали да виждат регионалните развития като доказателство за неблагоприятна промяна в баланса на силите. Войната в Иран отбеляза кулминация в това нарастващо чувство за заплаха.

В Ливан позицията на „Хизбула” беше под напрежение след войната с Израел през 2024 г., отслабвайки централен стълб на сектантското равновесие в страната. Това стана още по-изразено през последните седмици. Израел засили офанзивата си в Ливан, включително опустошителната серия от удари на 8 април, при които загинаха стотици хора в райони с голямо шиитско население. „Ню Йорк Таймс“ и други издания също съобщиха, че израелски служители са призовали християните и друзите в Южен Ливан да изгонят шиитите от техните общности. Шиитите в Ливан възприемат израелския натиск като част от кампания не само срещу Хизбула, но и срещу шиитската общност като цяло.

Междувременно, падането на сирийския лидер Башар ал-Асад през 2024 г. и появата на нов политически ред в Сирия породиха различен набор от опасения в съседен Ирак. Иракските шиити се опасяват, че наследникът на Асад, Ахмед ал-Шара - бивш сунитски джихадист с корени в Ал Кайда в Ирак - би могъл да насърчи сунитските екстремистки мрежи и да въведе отново източник на трансгранична нестабилност, което е особено належаща грижа, предвид сектантската история на Ирак и все още живия спомен за войната срещу така наречената Ислямска държава, известна още като ИДИЛ, в която шиитските милиции играеха водеща роля.

Американски представители засилиха тревогата, като намекнаха, че е в ход по-широко пренареждане на региона. Например, шиитски коментатори в Иран и Ирак отбелязаха с безпокойство забележките от септември 2025 г. на Том Барак, пратеник на Вашингтон в Сирия, който отхвърли самата идея за Близкия изток като смислена политическа категория, заявявайки, че „няма Близък изток“, а само „племена и села“. Те го видяха като доказателство за подкрепени от САЩ усилия за преобразуване на региона по сектантски признак, създавайки доминирано от сунити споразумение, което би отстранило шиитските участници.

Историческата маргинализация на шиитите в много части на Близкия изток придаде особена сила на тези възприятия. В целия регион шиитските общности отдавна заемат политически ограничени позиции, дори когато представляват големи сегменти от населението. В Ирак шиитите набират популярност едва след свалянето на Саддам Хюсеин през 2003 г., но политическото им превъзходство се основава на крехки институционални договорености, вкоренени в сектантското споделяне на властта, и на въоръжени групировки като ПМФ. В Ливан шиитското влияние зависи от поддържането на деликатен баланс със сунитите и маронитските християни. В Бахрейн и други държави от Персийския залив шиитското население остава политически слабо представено въпреки демографската си тежест.

Войната в Иран е само последният, макар и най-драматичен, пример за това, което шиитите възприемат като по-широка кампания срещу техните интереси и техните представители. Шиитите се опасяват, че постиженията, които са постигнали през последните десетилетия – в Ирак, Ливан и другаде – биха могли да бъдат отменени. Със смъртта на Хаменей и разрушителната израелска кампания в Ливан тези тревоги само се изостриха.

На места като Пакистан и Бахрейн шиитските общности до голяма степен реагираха на войната с протести и символична мобилизация. По-значимо обаче беше поведението на въоръжените и политически фракции в основата на шиитската власт в региона. Тяхното поведение демонстрира засилената важност на идентичността – не само в реториката, но и в решенията за борба, дори когато тези групи са изправени пред значителни материални ограничения.

В Ливан решението на "Хизбула" да влезе във войната през март в подкрепа на Иран се откроява. Силно отслабена и изправена пред постоянен израелски натиск, групировката въпреки това изпрати ракетни залпове срещу Израел. В отговор Израел разшири атаките си дълбоко в населените с шиити райони – дори отвъд Южен Ливан – допринасяйки за разселването на повече от милион души, по-голямата част от които шиити. Тези действия размиват разликата между Хизбула и населението, от което тя черпи подкрепа. Те също така повишават цената на сдържаността за "Хизбула". Групировката трябва да продължи борбата срещу Израел, за да не бъде възприета като изоставила мантията си на защитник на шиитската общност.

В Ирак динамиката е по-ограничена, но не по-малко показателна. От самото начало водещите шиитски власти наблегнаха на предпазливостта. В началото на март Великият аятолах Али ал-Систани, най-влиятелният шиитски духовник в Ирак, издаде изявление, в което предупреди срещу ескалация и подчерта необходимостта да се избягва въвличането на страната в по-широка война. Дори когато реториката му се втвърди в последвалите изказвания, той не призове за джихад или директна мобилизация, демонстрирайки колко притеснени са иракските шиитски лидери от колапса на деликатния политически ред в страната.

Но дори и там логиката на сдържаност е подложена на все по-голямо напрежение. Многократните удари от Съединените щати и Израел по позиции на ПВФ – включително атаки срещу щабове, логистични съоръжения и персонал – започнаха да променят политическата среда. Атаките на подгрупа иракски милиции, по-специално тези, действащи под знамето на така наречената Ислямска съпротива в Ирак, срещу американски цели бяха посрещнати с по-широки удари, насочени към ПВФ като цяло, разширявайки обхвата на конфронтацията и повишавайки натиска върху иракското правителство и неговите шиитски избиратели.

Иракското правителство, от своя страна, отказа да обуздае тези групировки, което отбелязва промяна от по-ранните усилия за овладяване на ескалацията. ПМФ не е просто сбор от милиции; то е централен стълб на шиитската власт в Ирак след 2003 г. и, което е изключително важно, част от иракските държавни въоръжени сили под ръководството на премиера. Насочването към тях е равносилно на удар по самата иракска държава, акт, който увеличава натиска върху иракските правителствени сили да предприемат директен отговор срещу Съединените щати и Израел.

Тези реакции са по-поразителни, когато се съпоставят с по-ранните фази на ирано-израелската конфронтация. По време на 12-дневната война през юни 2025 г. шиитските участници в Ливан и Ирак останаха до голяма степен встрани. Конфликтът изглеждаше овладяем, с ограничени екзистенциални рискове за шиитското правителство в Иран или неговите съюзници в региона. Настоящата война е далеч по-широка, въвличайки и заплашвайки шиитските участници в целия регион. Тази промяна помага да се обясни защо повече шиитски групировки са се оказали въвлечени в боевете, въпреки че рисковете от ответни мерки от страна на САЩ и Израел са нараснали.

Резултатът е опасна обратна връзка. Първоначалната мобилизация от по-идеологически ангажирани участници – "Хизбула" и някои иракски милиции – предизвика ескалиращи действия от страна на Израел и Съединените щати, включително продължителни операции в населени с шиити райони и засилен натиск върху институциите, свързани с шиитската власт. Тези реакции, от своя страна, разширяват чувството за заплаха сред шиитите, което затруднява шиитските политически и военни участници да проявяват сдържаност.

Независимо от хода на настоящото прекратяване на огъня в Иран и по-широката война, нарастващата важност на шиитската идентичност вероятно ще оформи траекторията на бъдещите регионални напрежения. В Ливан тази динамика може да затрудни политическата изолация на Хизбула, дори когато тя остава под постоянен военен натиск. Израелски представители посочиха, че операциите в Южен Ливан биха могли да следват „модела на Рафах“, отнасящ се до опустошения град в южната част на Газа, което повдига перспективата за продължителна окупация. Шиитите вероятно биха интерпретирали подобен сценарий като пряка заплаха за позицията и сигурността си. Това възприятие вече преобразува вътрешната политика. По-ранните напрежения между Хизбула и Амал, друго голямо шиитско политическо движение в Ливан, отстъпиха място на подновено обединение под натиск. Набих Бери, шиитският председател на парламента и лидер на Амал, се присъедини към Хизбула в съпротивата срещу решението на ливанското правителство от март 2026 г. да експулсира иранския посланик от Бейрут. Израелският военен натиск може да влоши възможностите на Хизбула, но също така рискува да засили общностната логика, която я поддържа.

Подобна динамика може да се развие и в Ирак, макар и чрез различни механизми. Шиитски въоръжени групировки в Ирак се появиха в отговор на по-ранни епизоди на възприемана заплаха - първо нахлуването и окупацията на САЩ, а по-късно и възхода на ИДИЛ. Днес новите страхове от външен натиск, подхранвани от опасенията за подновен сунитски екстремизъм и нарушения на иракския суверенитет от Съединените щати и Израел, съживяват по-ранни наративи за съпротива. Повече групи в Ирак може да са склонни да упражняват военен и политически натиск върху Съединените щати, за да намалят или прекратят присъствието си в страната, докато сектантското и политическо напрежение между иракските шиити, от една страна, и сунитите и кюрдите, от друга, ще се задълбочи.

По-широкото значение е, че войната може да възстанови части от подкрепяната от Иран „ос на съпротивата“ отдолу. Ключовият двигател не би трябвало непременно да е централизираната координация от Техеран, а локализираните страхове от маргинализация, окупация и изоставяне. Подобни опасения исторически са поддържали движенията на съпротива дори при липса на силна държавна подкрепа.

Резултатът е парадокс. Война, целяща отчасти да отслаби Иран и неговата регионална мрежа, може вместо това да засили социалните и политическите условия, които го поддържат. Това, което се появява, е малко вероятно да наподобява централизираната ос от миналото. Тя може да бъде по-фрагментирана, по-малко координирана и по-трудна за контрол, но също така по-трайна, независима от която и да е държава или участник и вкоренена в нарастващото чувство на общностен страх.