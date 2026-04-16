Петер Мадяр: Поисках информация за сигурността на доставките на гориво в страната

Петер Мадяр, председателят на партия „Тиса“, която спечели изборите и е кандидат за премиер, иска информация за сигурността на доставките на гориво в Унгария от Жолт Хернади, председател и главен изпълнителен директор на групата Mol. Политикът обяви това на страницата си във Facebook.

Петер Мадяр написа, че ще приеме Жолт Хернади и освен че ще предостави информация за доставките на гориво, очаква от него да гарантира, че Mol няма да изплати дивидент от 25 милиарда форинта на Mathias Corvinus Collegium (MCC).

На годишното общо събрание на групата Mol на 10 април беше решено компанията да изплати дивидент от 241 милиарда форинта на акционерите.

Съгласно Закона за подкрепа на програмата за развитие на талантите на Mathias Corvinus Collegium, 10 процента от акциите на Mol Plc. и Gedeon Richter Plc. се управляват от MCC, чийто съвет на настоятелите се председателства от Балаж Орбан, политически директор на премиера, пише MTI.

Петер Мадяр, който спечели парламентарните избори в Унгария, се очаква да встъпи в длъжност като министър-председател през май.