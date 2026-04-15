Петер Мадяр поиска оставката на президента на Унгария

Учредителното заседание на новия парламент може да е на 4 май

15.04.2026 | 13:37 ч. 13
Reuters

Победителят на изборите в Унгария Петер Мадяр, лидер на партията Тиса, която спечели убедителна победа на изборите в неделя, пристигна за среща с президента Томаш Шуйок, съобщава Ройтерс,

При влизането си на срещата, Мадяр отноро повтори, че президентът трябва да напусне поста си след като правителството на Тиса встъпи в длъжност.

Новият лидер не даде повече подробности.

По думите му Шуйок е посочил, че учредителното заседание на парламента може да се проведе най-рано на 4 май след дългия уикенд около 1 май, но по-вероятните дати са 6 или 7 май.

Очаква се свикването на новия парламент да постави началото на политическия преход след края на 16-годишното управление на Виктор Орбан.

Закана и към държавните медии

Мадяр отправи послание и към държавните медии, заявявайки, че правителството му ще спре излъчването им.

Свързани статии

Той посочи, че кабинетът ще приеме нов медиен закон, ще създаде нов медиен орган и ще гарантира свободата на пресата, след като поеме властта. По думите му всеки унгарец заслужава обществена медия, която излъчва истината.

