Скандал: Учителки в Германия показали порно снимки с двама мъже на деца от 9. клас

Две преподавателки по театрално майсторство, наети от гимназията "Обершуле Шлайфе" в провинция Саксония по повод седмицата на театъра, са били освободени. Твърди се, че учениците от 9. клас са съобщили вкъщи, че са били "смутени" от сексуално съдържание с участието на двама мъже. Твърди се, че става въпрос за откъси от списанието "Queer Sex – Whatever the Fuck you want".

Остава неясно с каква цел двете жени са показали подобно вулгарно съдържание на учениците.

"Няколко родители подадоха жалба“, каза пред BILD полицейският говорител Аня Лойшнер за случката в германското училище.

"Разследваме две заподозрени жени в зряла възраст по подозрение в разпространение на порнографско съдържание сред лица под 18 години."

Театралната седмица се проведе в училищния комплекс в Шлайфе на тема "Смелост". Учителките се представили като "Паула и Алма" от Берлин, но след пет дни вече бяха изключени от училището.

"Следобед снимките се появиха в родителския чат. Имаше и политически изявления, базирани на листовки. Всичко това ни се стори странно", заяви представител на родителите на класа.

Театралният проект е бил предложен от неправителствената фондация "Амадеу Антонио". Директорът получил план на проекта и разгледал автобиографиите на двете млади жени. Сторило му се, че няма нередности. Освен всичко друго, в театралния проект е трябвало да се разглеждат и актуални политически въпроси.

Министърът на културата на провинция Саксония Конрад Клеменс описа инцидента в Шлайфе като "скандален", но допълни, че училището е реагирало "незабавно и последователно."

От самата фондация се извинаха за инцидента и казаха, че се води вътрешна проверка.