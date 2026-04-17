Френски изтребители Rafale прехванаха руски Су-30СМ

Френски изтребители Rafale в Литва извършиха четири прехващания за патрулиране на въздушното пространство на Балтийско море за една седмица и идентифицираха шест руски самолета. Прехванатите самолети включваха руски разузнавателен самолет Ил-20М и изтребител Су-30СМ близо до въздушното пространство на Балтийско море.

Френски изтребители Rafale, разположени в Литва в рамките на мисията на НАТО за патрулиране на въздушното пространство на Балтийско море, бяха издигнати в небето четири пъти за една седмица, прехващайки и ескортирайки шест руски военни самолета близо до въздушното пространство на балтийските държави, съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Франция, пише Defence Blog.

Полетите бяха извършени като част от текущата ротация на Франция във въздушната база Шяуляй, където френски екипажи подкрепят постоянната мисия на НАТО за противовъздушна отбрана над Литва, Латвия и Естония. Видео, публикувано от френските военни, показва как Rafale ескортират руски самолет за електронно разузнаване Ил-20М и изтребител Су-30СМ, действащ близо до въздушното пространство на съюзниците.

📍Lituanie | Poursuite de la Mission Baltic Air Policing 🛡️ ✅ En une semaine 4 interventions des Rafale 🇫🇷 en coordination avec nos alliés ⚔️ Identification et accompagnement de 6 avions 🇷🇺dans le cadre de la protection de l'espace aérien des états baltes 🇱🇹, 🇱🇻 🇪🇪 🎯… pic.twitter.com/2sTQq1qVGY — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) April 15, 2026

Прехващанията бяха извършени в координация с други сили на НАТО,

назначени за мисията. Френски представители заявиха, че полетите са част от непрекъснатите усилия на алианса за защита на източния фланг на Европа и поддържане на покритие за бързо реагиране над Балтийския регион.

Един от самолетите, идентифицирани по време на последните полети, е Ил-20М, руска платформа за радиоразузнаване, използвана за мисии за електронно наблюдение. Самолетът е оборудван за събиране на радарни емисии, комуникационен трафик и други електронни подписи, което го прави чест фокус на полетите за наблюдение на НАТО близо до границите на алианса.

Анализатори с отворен код от OSINT Warfare заявиха, че самолетът изглежда е бил въоръжен с две противорадиационни ракети Х-31П или ПМ, оръжия, обикновено използвани за насочване към радарни системи и наземни противовъздушни отбранителни системи.

A Russian Su-30 SM/SM2 Multirole Fighter, armed with two Kh-31P/PM Anti-Radiation Missiles (ARMs), was tracked by a French Dassault Rafale operating in Lithuania as part of NATO’s Baltic Air Policing mission, using the Thales TALIOS targeting and laser designation pod. pic.twitter.com/GKQEIcgnWK — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) April 16, 2026

Френските Rafale, участвали в мисията, са използвали целевия и лазерен обозначителен модул Thales TALIOS по време на прихващането. Въпреки че често се свързва с ударни мисии, модулът дава на пилотите и възможност за визуална идентификация с висока резолюция на дълги разстояния, позволявайки на екипажите да потвърдят типа на самолета и видимите оръжейни заряди от по-безопасно разстояние.

Този допълнителен визуален обхват е особено полезен по време на операциите по патрулиране на въздушното пространство на Балтийско море, където основната задача е да се идентифицират и наблюдават военни самолети, летящи близо до въздушното пространство на НАТО.

Франция пое настоящата ротация на патрулирането на въздушното пространство на Балтийско море в края на март, като разположи четири изтребителя Rafale и около 100 души персонал в Литва. Оттам самолетите остават в денонощна готовност, готови за изстрелване при кратко предизвестие, когато неидентифицирани или военни самолети се приближат до региона.

Мисията на НАТО е в сила от 2004 г., когато Литва, Латвия и Естония се присъединиха към алианса без собствени специализирани флотилии от изтребители. Оттогава съюзническите държави ротират отряди самолети през балтийските държави, за да осигурят непрекъснато покритие на противовъздушната отбрана.

Не са докладвани враждебни инциденти или нарушения на въздушното пространство по време на последните френски мисии. Въпреки това, четири изстрелвания за една седмица сочат към продължаващия темп на руската военна авиационна активност над Балтийско море и постоянната позиция на Алианса за реагиране в региона.