Руски военен кораб край Съфолк вероятно е охранявал танкери от британски сили

Руски военен кораб, който се е навъртал край бреговете на Съфолк, може да е опитвал да попречи на британските сили да конфискуват петролни танкери, свързани с Москва, пише The Times.

122-метровият руски кораб за снабдяване и ремонт на военни кораби е стоял неподвижно около вятърния парк „Галлопер“ в понеделник в продължение на поне 18 часа.

Експерти по сигурността се опасяват, че корабът може да бъде използван като „предна база“ за изпращане на екипи от охранители към руски „сенчести“ танкери, които са заплашени от задържане от британските сили. Като постави охрана на борда на санкционираните кораби, Русия би могла ефективно да блокира усилията на Великобритания да се качи на борда им или да рискува британските сили да се включат в престрелка с въоръжен персонал.

През март сър Киър Стармър обеща, че Великобритания е готова да пресече руските танкери от „сенчестия флот“, докато преминават през Ламанша, но досега нито един не е бил задържан.

В понеделник на уебсайтове за проследяване на полети можеше да се види самолет „Посейдон“ на Кралските въздушни сили, който кръжеше над кораба. Смята се, че над кораба е прелетял и хеликоптер на военноморските сили.

Корабът, PM82, е кораб за ремонт и логистика от клас „Амур“, който преди това е бил разположен в руска военноморска база в Тартус, Сирия, като кораб за поддръжка на руската флота там. Корабът, който може да превозва 280 тона оборудване и да ремонтира други кораби, досега никога не е бил забелязван в Северно море.

Джеймс Дроксфорд, бивш офицер от военноморските сили и разузнавателната агенция и консултант, заяви, че корабът вероятно е избрал да оперира в близост до вятърния парк, за да „породи тревога“ сред британските власти, като същевременно скрива истинската цел на кораба – подкрепа на танкерни конвои.

„Руският флот не разполага с достатъчно военни кораби, за да осигури традиционна система за „ескортиране на конвои“ 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, на своите търговски кораби, подложени на санкции, като едновременно с това изпълнява стандартните си военни задачи, като охрана на териториалните води, цикли на обучение и регионални ангажименти“, каза той.

В такава програма PM82 би действал като „база“ за служители по сигурността, които биха могли да използват помещенията на кораба и да съхраняват оборудване на борда. След това те биха могли да бъдат прехвърлени към танкер чрез малък кораб или шлюпка.

Въоръжените охранители на борда на корабите от „сенчестия флот“ биха променили значително подхода на Великобритания към всякакви планирани операции по прехват. Досега прехватките, извършвани от САЩ и Франция, не са срещали съпротива от екипажа, но присъствието на въоръжен екип за сигурност на борда би принудило Великобритания да се подготви за по-сложни операции с вероятност от жертви.

„Ако PM82 наистина поеме ролята на аванпост за въоръжени руски екипи за сигурност, решимостта на правителството на Обединеното кралство ще бъде подложена на изпитание по начин, който в крайна сметка може да доведе до престрелка“, каза Дроксфорд. „Заплахата на Обединеното кралство да се качи на борда на руски кораби, нарушаващи санкциите, може да е била осуетена от президента Путин и навременното разполагане на един-единствен спомагателен военен кораб.“

Наличието на такъв кораб в близост до вятърен парк също би било възприето като провокация от правителството.

Корабът PM82 напусна вятърния парк около полунощ в понеделник, като се смята, че го следва холандски военен кораб. Във вторник следобед, докато се намираше в холандски води, той излъчи кодирано съобщение в морзов код по радиото си.

Това се случва на фона на бурна руска военноморска активност около Великобритания. В Северно море се намира и товарен кораб под руски флаг, използван от военните за превоз на оръжия, вероятно на път към Ламанша.

Очаква се „Siyanie Severa“, който преди това беше свързван с кражбата на украинско зърно и с руски военни логистични операции, да влезе в Ламанша в рамките на следващите два или три дни. Когато премина през Ламанша през март миналата година, Русия изпрати два военни кораба, за да ескортират него и неговия товар.

Миналият месец доклад за сектора на възобновяемите енергийни източници установи, че съществува „осезаема текуща заплаха“ за критичната подводна инфраструктура, като кабелите на вятърни паркове, от злонамерени кораби.

Докладът, изготвен от Public First в сътрудничество с Royal United Services Institute за браншовата организация RenewableUK, предупреди, че рискът от прекъсване на кабел от кораб, който умишлено влачи котвата си, е „по-голяма заплаха дори от кибератака“.

Миналата седмица няколко руски кораба бяха проследени през Ламанша от Кралския флот. В четвъртък министърът на отбраната Джон Хили заяви, че в рамките на продължила няколко дни операция на флота са наблюдавани една атакуваща подводница от типа „Акула“ и две шпионски подводници от типа „Гуги“, докато те прекарваха време над „критична инфраструктура, която е от значение за нас и нашите съюзници“, преди да се отправят на север извън водите на Обединеното кралство.