Пожар в завод може да спре производството на руския Су-57

Пожарът в руския завод „КнААЗ“ изгори цех, предназначен за производство на полимерни композитни материали, което потенциално прави невъзможно производството на ключови компоненти за изтребителя Су-57, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

„Обединена авиационна корпорация“ (UAC), дъщерното предприятие за аерокосмическо производство на руския военно-промишлен конгломерат „Ростех“, се бори да произвежда не повече от няколко изтребителя от пето поколение „Сухой Су-57“ (кодово име на НАТО „Фелон“) годишно. Производството вероятно ще се забави още повече след голям пожар в завода на UAC „Гагарин Комсомолск-на-Амур“ („КнААЗ“) в Далекоизточния регион Хабаровск в Русия.

Заводът „КнААЗ“ е единственото място за серийно производство на Су-57. В същото съоръжение се произвеждат също Сухой Су-35С (кодово име на НАТО „Фланкер-Е“) и компоненти за Сухой Су-34 (кодово име на НАТО „Фулбек“).

Руските медии не са съобщили за пожара, а Кремъл все още не е потвърдил щетите по съоръжението. Въпреки това, открити източници и доклади от чуждестранни медии сочат, че пожар е избухнал в цех № 46 на съоръжението, където се произвеждат до 300 компонента от полимерни композитни материали и ключови части, включително панели за елерони и флаперони за Су-57. Цехът произвежда също така конструкции за пода, части за крилата и други важни компоненти за Felon и Су-35S.

„Тези компоненти са силно специализирани и не могат да бъдат бързо набавени от друг местен доставчик, което повдига вероятността сериозни щети по съоръжението да забавят производството с няколко години“, съобщи Military Watch Magazine.

Причината за пожара все още е неизвестна, но се спекулира, че той може да е бил акт на саботаж, целящ да наруши способността на руската аерокосмическа индустрия да произвежда бойни самолети. Струва си да се отбележи, че няколко други руски производствени съоръжения в областта на отбраната са се възпламенили при мистериозни обстоятелства от началото на конфликта в Украйна в началото на 2022 г. – било то в резултат на украински саботаж, небезопасни условия или просто недоволни работници.

Сателитни снимки, публикувани в приложението за съобщения Telegram, изглежда показват, че част от покрива на цех № 46 е частично срутен, което може да означава вътрешни щети на съоръжението. Все още не е ясно дали е засегнато някое от специализираните съоръжения, използвани в производството на полимерни компоненти – което би било дори по-голям удар, отколкото унищожаването на вече произведени компоненти или структурни щети по сградата.

Производството в цех № 46 е било „предимно ръчно, с частична автоматизация“,

според Defence Blog.

„Зависимостта от квалифицирана ръчна работна ръка и специализирани инструменти означава, че дори възстановяването на физическата структура на цеха няма автоматично да възстанови производствения му капацитет.“

Поради обширните западни санкции, наложени след необоснованата инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г., замяната на което и да е от индустриалното оборудване и машините, произведени на Запад, би била трудна, ако не и невъзможна. Русия би могла да избере оборудване, произведено в страната, но все още не е ясно дали руската аерокосмическа индустрия може да произведе всичко, от което се нуждае.

Като трета възможност, Москва може да се наложи да се обърне към Китай и други източници, но дори и при такъв сценарий е малко вероятно производството да се възстанови до предишните си нива в обозримо бъдеще.

Освен щетите по съоръжението и вероятно по уникалното оборудване, състоянието на работната сила е повод за загриженост. Броят на служителите не е известен, нито е ясно дали някой от тях е бил в завода по време на пожара. Загубата на квалифицирани работници би била още един удар за програмата Су-57.

Дори ако работниците не са били засегнати и не са претърпели наранявания, остава неясно дали междувременно могат да бъдат преместени на други длъжности. Незаета работна сила в завода „КнААЗ“ е далеч от идеалното за „Ростех“.