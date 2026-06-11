Според зодията: Кой отбор да подкрепите на Мондиал 2026?

От днес светът е футбол! Довечера ще се насладим на откриването на Мондиал 2026 г. А първият мач започва от 22 ч. българско време, като отборите на Мексико и Южна Африка се изправят един срещу друг. Световното първенство продължава до 19-и юли и определено ще донесе много футболни емоции на всички ни. Кой отбор е най-подходящо да подкрепят зодиите? Вижте кой национален отбор пасва най-много на всеки зодиакален знак, според "Stellar Horizon".

Овен - Аржентина

Овните са истински бойци, лидери, първи, много състезателни и държат на победата най-много. Нормално е да подкрепят Аржентина - настоящият световен шампион от първенството през 2022 г. в Катар. Тези огнени зодии са страстни и не се предават - точно както аржентинците винаги играят интензивно, със страст и не се отказват в трудните моменти. Овните винаги се борят за победа и са решителни - като футболистите от този отбор. Те не излизат на терена за равенство, а само за победа.

Телец - Германия

Една дума, която напълно описва и Телците, и германците - последователност. Тези земни зодии са търпеливи, стабилни, устойчиви, сериозни, методични. Всичко това важи и за отбора на Германия. Той винаги играе ефективно, много дисциплиниран е, футболистите са отговорни, стабилни, решителни, нищо не може да ги разклати и се уповават на колективната сила. Телците също са инати, държат на своето, на стабилността и нищо не може да ги промени, събори.

Близнаци - Нидерландия

Това, за което веднага се сещаме, щом чуем Близнаци и Нидерландия, е - креативност. Тези въздушни зодии са интелигентни, иновативни, бързо се адаптират, комуникират добре, гъвкави и подвижни са. Всичко това описва и футболния отбор на Нидерландия - той знае как и кога да променя играта, отдава се на тотален футбол - флуидна тактическа система, футболистите невинаги имат определена позиция. Отборът винаги печели симпатиите лесно и предизвиква любопитство.

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