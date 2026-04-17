Украйна продава гигантски завод за торове за 100 млн. долара

Опитът за приватизация на обекта е ключов тест за това дали Киев ще успее да преодолее опасенията от руски атаки и корупция, за да привлече чуждестранни инвестиции.

Икономическият потенциал на огромния химически завод на украинското Черноморско крайбрежие е очевиден. Складове, депа за съхранение и комини се простират на площ, равна на три четвърти от Централ Парк, всичко това свързано с километри конвейерни ленти и железопътни релси, свързани с пристанище, обслужващо гигантски товарни кораби, пише NYT.

Това е заводът „Одеса Портсайд“, един от най-големите производители на торове в Европа и перлата в короната на украинската промишленост, датираща от съветските времена. Като част от приватизационна кампания, насочена към подкрепа на разбитата икономика, украинското правителство изнесе завода на търг миналата есен. Цената му беше определена така, че да се продаде, като наддаването започна от 100 милиона долара.

Въпреки това никой не наддаде. По-внимателен поглед към съоръжението, получен при рядко посещение, включващо наблюдение на завода от покрив, обясни защо — и подчерта предизвикателствата пред по-широките приватизационни усилия на Украйна. В покривите на няколко сгради се виждаха дупки, резултат от руски удари. Сирените за въздушно нападение изведнъж зазвучаха, предупреждавайки за руски дронове, приближаващи се от другата страна на Черно море.

Заводът е само един от многото държавни активи, вариращи от титанови фабрики до дестилерии за водка, които Украйна е предложила за продажба по време на войната. Макар че запълването на хроничните дупки в националния бюджет е една от целите, по-голямата цел е да се модернизира икономиката, която все още е обременена от лошо управлявани и обременени с дългове компании от съветската епоха. Правителството вярва, че освобождаването от тези предприятия ще подготви страната за по-тясна интеграция със Запада.

Но макар войната да ускори усилията за приватизация, тя се оказа и едно от най-големите препятствия. Потенциалните купувачи, особено чуждестранните инвеститори, които Украйна се стреми да привлече, се колебаят да вложат парите си в активи, които на следващия ден могат да бъдат ударени от руски оръжия. В допълнение към това инвеститорите са уплашени от разпространената корупция в държавните компании.

Заводът в Одеса е олицетворение и на двете предизвикателства.

Руска атака миналото лято причини сериозни щети. В началото на войната заводът спря производството на торове, за да избегне риска от химическа експлозия при атака. Вместо това той беше преустроен за съхранение и транспортиране на зърно.

Заводът е свързан и със случаи на злоупотреба с държавни средства и е обременен с дълг от 250 милиона долара към украински олигарх. Повторните опити за продажбата му през последните три десетилетия се провалиха, въпреки че цените на търговете продължаваха да падат.

Дмитро Наталуха, ръководител на Фонда за държавна собственост на Украйна, който управлява държавните активи, си е поставил за задача да намери купувач. Той заяви, че правителството планира да приеме оферти отново това лято и описа усилията като лакмус за икономическото развитие на Украйна във военно време.

„Мисля, че ако заводът бъде продаден, това ще бъде историческо събитие“, каза Наталуха, говорейки от централата на фонда в Киев. „Това ще изпрати толкова силен сигнал, както вътре в страната – към елита и правителството – така и извън страната, към чуждестранните инвеститори.“

Именно такъв чуждестранен инвеститор помогна за създаването на завода. Арман Хамър — американски петролен магнат, чиито близки връзки с Кремъл му спечелиха прозвището „капиталистическият другар на Москва“ — финансира строителството на завода в началото на 70-те години. Той достави оборудване за производство на амоняк и урея, съединения, често използвани в торовете.

Бизнес моделът беше прост. Заводът получаваше евтин руски газ, необходим за производството на съединенияте, и изпращаше готовите торове из целия Съветски съюз.

С времето той се превърна в гигант. Можеше да произвежда над 2 милиона тона амоняк и урея годишно. Торовете се транспортираха през пристанищния терминал на Черно море и по 1500-милен тръбопровод, свързващ го с Русия.

Това беше типична съветска фабрика, където работата и социалният живот се сливаха. Хиляди служители живееха в едностайни апартаменти наблизо и прекарваха ваканциите си в курорт, собственост на фабриката, в Карпатите.

Цял град — Пивденне, на около 15 мили северно от Одеса — беше построен около завода. Градът все още носи атмосферата на съветските времена, с големи площади, оградени от масивни социални центрове, украсени с бронзови статуи на работници.

„Този завод е спасителната въже за града“, каза Олга Ходовенко, репортерка, работеща за местен телевизионен канал, частично финансиран от завода.

След разпадането на Съветския съюз заводът се превърна в мишена на безразборната приватизация, която обхвана бившия комунистически блок, като олигарсите изкупуваха активи за жълти стотинки.

Но конкуренцията за завода беше твърде ожесточена, за да се появи собственик, приемлив за всички политически и бизнес брокери на властта, каза Наталуха. През 2009 г., след като Игор Коломойски, нефтен и банков магнат, спечели търг за 625 милиона долара — шест пъти повече от днешната цена — правителството отмени продажбата, като заяви, че заводът е бил подценен. Коломойски, някога считан за покровител на президента Володимир Зеленски, сега е в затвора по несвързани обвинения в пране на пари.

Поне пет други опита за приватизация също се провалиха. Това включва един от миналата есен, при който търговец на газ се включи в наддаването, въпреки че беше свързан с случай на злоупотреба в завода. „Животът е интересен“, каза г-н Ковалски, директорът на завода.

Вместо това съоръжението се превърна в площадка за финансови маневри.

Най-известният случай засяга Дмитро Фирташ, украински газов магнат, който живее в изгнание във Виена. Фирташ купуваше евтин руски газ и го препродаваше на завода с голяма надценка чрез държавен договор.

Фирташ, който натрупа състояние като посредник в енергийния сектор и сега е под украински санкции заради връзките си с Русия, не е обвинен в никакви престъпни деяния във връзка с действията си в завода. Но Върховният съд на Украйна постанови, че заводът не му дължи сумата, като отмени решението на международен арбитражен съд.

Отделни обвинения в присвояване на милиони долари в завода все още се разследват. По-рано този месец бивш депутат и бивши мениджъри на завода сключиха споразумение за признаване на вина за 3 милиона долара, след като признаха схема, при която торове са били продавани на занижени цени на фиктивни посредници, които ги препродавали на пазарни цени.

Докато Украйна се подготвя за следвоенното си възстановяване, приватизацията също се превърна в нещо като мантра за генериране на растеж. Думата се появява 15 пъти в неотдавнашния „План за просперитет“, изготвен от Киев и западните столици с помощта на американския фонд мениджър BlackRock.

Наталуха, 38-годишен адвокат, завършил Кеймбридж, беше назначен за ръководител на Държавния фонд за собственост през януари. С тричастичните си костюми и пригладена назад коса той изглежда като типичен защитник на приватизацията.

Той каза, че не е очаквал хаоса, който е заварил при пристигането си във фонда. По-голямата част от около 3000-те компании, които фондът притежаваше, бяха празни черупки, нуждаещи се от ликвидация. Наталуха разказа за случаи, в които служители на фонда се появявали в държавна фабрика, само за да им затръшне вратата пред носа охранителят.

Наталуха каза, че някои длъжностни лица са го притискали да се отърве от завода за торове веднъж завинаги, като го продаде за една украинска гривна, или около два цента. Той заяви, че има други планове за това, което описа като „невероятно интересен актив“, и изложи стъпките, необходими за подготовката му за поредния опит за приватизация, включително финансови одити и промени в ръководството.

Той отбеляза дългосрочния потенциал на завода, особено предвид скачането на цените на торовете на световния пазар на фона на сътресенията в Близкия изток. Целта е да се предложи на инвеститори около лятото.

Остава да се види дали някой ще се нареди на опашката за оферти по време на войната. Наталуха каза, че чуждестранен инвеститор с „подходящ флаг“, тоест такъв, чиято националност има достатъчно тежест, за да възпрепятства руските удари, би могъл да бъде решение. Но Русия не се е въздържала от удари срещу чуждестранни компании в Украйна, включително американските фирми Philip Morris и Mondelez още през тази година.

Той каза, че четирима инвеститори – трима от Запада и един от Близкия изток – са подписали споразумения за неразкриване на информация, за да проучат възможността за участие в търга за приватизация. Това, според него, е знак, че икономическите перспективи на завода в крайна сметка може да надделеят над рисковете, свързани с войната.