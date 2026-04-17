Нов спор за оръжията за Украйна: Русия насочва внимание към Испания

Страните, подкрепящи Украйна, се събраха чрез видеоконференция миналата сряда по време на месечните срещи, на които обсъждат и координират нуждите на Украйна. Войната в Близкия изток не е променила подкрепата за Киев, а министрите на отбраната продължават да обединяват усилията си. Всъщност Маргарита Роблес обеща в сряда повече оборудване за Украйна, съсредоточено особено върху „артилерия, радари и безпилотни системи“, обясниха те.

Междувременно Русия е затънала в бавното си и кърваво настъпление в Донбас, но това не попречи след срещата, в която участва Испания, хората на Путин да ги посочат като „потенциална цел“. В сряда официалният Telegram канал на руското министерство на отбраната разпространи списък с фирми и адреси в Европа, които, както посочи Москва, произвеждат дронове или компоненти за Украйна. Сред тях има и испанска компания. Руското министерство на отбраната дори е публикувало адреса. Все още не се говори за бомбардиране, а за „информиране“ на европейците за „истинските причини“ за заплахите за тяхната сигурност, пише El Mundo.

Но скокът към призив за атака беше направен малко по-късно от бившия руски президент и „номер две“ в Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, винаги готов да повиши тона на Кремъл: той написа, че списъкът всъщност е списък с „потенциални цели“ за руските въоръжени сили. И завърши с фраза, предназначена по-скоро да замрази кръвта, отколкото да опише незабавен оперативен план: „Дали атаките ще се осъществят, ще зависи от това, което ще се случи след това... Спите добре, европейски партньори!“

Посочената компания е UAV Navigation, част от групата Oesía, със седалище в Сан Себастиан де лос Рейес, фирма, специализирана в системи за насочване, навигация и контрол за безпилотни летателни апарати. На собствения си уебсайт тя се определя като компания със 100% испански капитал, посветена от 2004 г. на решения за дронове, технологична мултинационална компания с дейност в областта на сигурността, отбраната и аерокосмическата индустрия. Нейните системи летят на тактически платформи, VTOL, хеликоптери и други безпилотни летателни апарати от водещи производители.

Компанията, която е представена на няколко континента, наема 4 100 служители. Вчера говорителка отказа да даде коментар и се придържаше към официалното изявление: „Европейският съюз и испанското правителство разполагат с ясна и определена пътна карта по отношение на външната политика и отбраната, включително и по отношение на Украйна“.

В текста се посочва, че UAV Navigation „разработва и предлага на пазара своите технологични решения с двойно предназначение в строго съответствие с действащата нормативна уредба и в сътрудничество с испанското правителство, в рамките на ангажимента към Европейския съюз“. Още на 7 април, в корпоративен текст, UAV Navigation обясни, че безпилотен летателен апарат, оборудван с тяхното решение за навигация и контрол, „в момента е разположен в Украйна“ и че там ще тестват неговата ефективност в реална бойна обстановка. Два дни по-късно самата компания разгласи също така успеха на своите тестове за автономен контрол по време на морски учения със специални сили на САЩ в Картахена.

Руският списък не спира до Испания.

Според събраната информация, публикувана от държавната агенция ТАСС въз основа на съобщението на министерството, Москва включи също Fire Point и Horizon Tech във Великобритания; Davinci Avia и Airlogistics Germany в Мюнхен; Kort в Дания; Terminal Autonomy в Рига; Destinus в Нидерландия; Antonov State Enterprise и Ukrspecsystems в Полша; и DeViRo в Чешката република.

Самото министерство раздели заплахата на два блока: „филиали на украински компании в Европа“ и „чуждестранни компании, произвеждащи компоненти“. Както отбеляза руското издание „Медуза“, един от адресите в Мюнхен, включени от министерството, всъщност съответства на жилищна сграда, което е признак, че става дума за списък, съставен набързо или с цел заплаха, а не с хирургическа прецизност.

Аргумент, с който са съгласни военните източници, консултирани от EL MUNDO, които признават, че „заплахата е реална“, но освен Oesia „има много други испански компании, които участват в превъоръжаването на Украйна“. Компанията Instalaza от Сарагоса, която произвежда ракети C90, е изпратила продукция на фронта. Също така Indra е сътрудничила с радари и системи за откриване. А през миналия ноември Escribano и Tecnove подписаха споразумение с украинската Practika за производство на бронирани машини на място.

Моментът също не изглежда случаен. Публикацията дойде ден след посещението на Володимир Зеленски в Берлин, където Германия и Украйна подписаха споразумения за сътрудничество в областта на отбраната и производството на дронове, които украинският президент представи като едно от най-големите споразумения от този тип в Европа. Проектът предвижда хиляди дронове за украинската армия и нови германски инвестиции в капацитет за дълбоки удари.

Москва от години заплашва европейските правителства с репресии заради помощта им за Киев.

Сега е преминала към индустриалната персонализация на заплахата. Вече не се насочва само към държавите. Посочват се конкретни частни компании на европейска територия, с име, град и, в някои случаи, точен адрес.

Заплахите сега се състоят в това да се внуши на управителните съвети, инженерите и работниците в отбранителната промишленост идеята, че тиловата зона вече не е тилова зона. НАТО и западните служби от повече от година предупреждават за продължителна руска кампания на саботаж, наблюдение и принуда срещу индустриалната и логистичната мрежа, която поддържа Украйна.

Има прецеденти, които дават основание да се смята, че Москва може да премине от думи към дела. През юли 2024 г. Ройтерс съобщи, че американското разузнаване е разкрило руски план за убийството на Армин Папергер, главен изпълнителен директор на Rheinmetall, големия германски производител на боеприпаси и превозни средства за Украйна. Месеци по-късно високопоставен служител на НАТО потвърди, че заплахата срещу Папергер е част от по-широка саботажна кампания, включваща пожари, атаки срещу инфраструктура и други заговори срещу ръководители в отбранителната индустрия.

Налице е и пряко наблюдение над съоръжения, свързани с отбраната. През декември 2024 г. бяха съобщени случаи на прелитане на дронове над американската база Рамщайн. Според списанието „Шпигел“ са били забелязани дронове и над съоръженията на Rheinmetall и BASF в Германия. През март 2026 г. британската полиция заяви, че международно разследване е установило подозрително участие на руското военно разузнаване в серия от пожари на въздушни товари в Европа от 2024 г. насам.

А в Лондон британската прокуратура изправи пред съда няколко мъже за запалителна атака, приписвана на „Вагнер“, срещу компания, която изпращаше пратки и хуманитарна помощ за Украйна, включително оборудване на „Starlink“.