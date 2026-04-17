Пилоти мяукат и лаят докато разговарят с контролната кула ВИДЕО

Експерти предупреждават, че шегите са "против правилата"

17.04.2026 | 14:17 ч. 3
Снимка: Pixabay/ StockSnap

Двама пилоти бяха смъмрени за издаване на звуци, наподобяващи котка и куче по честота за контрол на въздушното движение. А Федералната авиационна администрация вече разследва инцидентът, придобил популярност онлайн. 

"Мяу-мяу", казва единият пилот, според аудио откъс от контрола на въздушното движение от Националното летище "Рейгън", получен от ATC.com.

Другият пилот лае като куче в отговор, според клипа, който е записан на 12 април, съобщи ABC News.

"Трябва да бъдете професионалисти", смъмря ги някой на същата честота, докато те продължават да издават животински звуци. "Ето защо все още летите с RJ",  добавя недоволният коментатор, визирайки регионален самолет, с който много пилоти започват летателната си кариера.

Не е ясно на кой полет са били пилотите или за коя авиокомпания са работили.

FAA заяви, че забранява на пилотите да участват в "несъществени разговори", когато са под 10 000 фута височина.

"Разговорите трябва да са свързани с безопасната експлоатация на самолета. FAA разследва всички ситуации, в които пилотите може да са нарушили някоя разпоредба", се казва в изявление на агенцията.

Денис Таджер, пилот и говорител на Асоциацията на пилотите на съюзниците, синдикатът, който представлява пилотите на American Airlines, каза, че е чувал мяукане и преди, и то на честотата за "охрана", която е запазена за спешни случаи.

"Всичко, което замърсява това с празен хумор или каквито и да било шеги, не се приема добре и трябва да спре", каза той пред ABC News.

Не е ясно на коя честота пилотите са издавали шумовете.

Стив Ейбрахам, който е работил като авиодиспечер на летище JFK в продължение на 30 години, каза пред NBC Washington, че шегите са "против правилата", но ги оприличи на "изпълнение на 56 от 55".

"Някои хора в авиационната професия - и не им завиждам за това - очакват това да бъде напълно нормално в 105% от случаите“", каза Ейбрахам пред NBC Washington. "Те просто се шегуват за момент. Понякога малко лекомислие намалява напрежението."

