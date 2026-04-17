Пилоти мяукат и лаят докато разговарят с контролната кула ВИДЕО

Двама пилоти бяха смъмрени за издаване на звуци, наподобяващи котка и куче по честота за контрол на въздушното движение. А Федералната авиационна администрация вече разследва инцидентът, придобил популярност онлайн.

"Мяу-мяу", казва единият пилот, според аудио откъс от контрола на въздушното движение от Националното летище "Рейгън", получен от ATC.com.

Другият пилот лае като куче в отговор, според клипа, който е записан на 12 април, съобщи ABC News.

"Трябва да бъдете професионалисти", смъмря ги някой на същата честота, докато те продължават да издават животински звуци. "Ето защо все още летите с RJ", добавя недоволният коментатор, визирайки регионален самолет, с който много пилоти започват летателната си кариера.

“Meow, meow!” Pilots heard making cat sounds over an air traffic control frequency on Sunday were quickly scolded, with someone else on the frequency telling them, “You guys need to be professional pilots.” pic.twitter.com/ynRH8HnYg0 — ABC News (@ABC) April 15, 2026

Не е ясно на кой полет са били пилотите или за коя авиокомпания са работили.

FAA заяви, че забранява на пилотите да участват в "несъществени разговори", когато са под 10 000 фута височина.

"Разговорите трябва да са свързани с безопасната експлоатация на самолета. FAA разследва всички ситуации, в които пилотите може да са нарушили някоя разпоредба", се казва в изявление на агенцията.

Денис Таджер, пилот и говорител на Асоциацията на пилотите на съюзниците, синдикатът, който представлява пилотите на American Airlines, каза, че е чувал мяукане и преди, и то на честотата за "охрана", която е запазена за спешни случаи.

"Всичко, което замърсява това с празен хумор или каквито и да било шеги, не се приема добре и трябва да спре", каза той пред ABC News.

Не е ясно на коя честота пилотите са издавали шумовете.

Стив Ейбрахам, който е работил като авиодиспечер на летище JFK в продължение на 30 години, каза пред NBC Washington, че шегите са "против правилата", но ги оприличи на "изпълнение на 56 от 55".

"Някои хора в авиационната професия - и не им завиждам за това - очакват това да бъде напълно нормално в 105% от случаите“", каза Ейбрахам пред NBC Washington. "Те просто се шегуват за момент. Понякога малко лекомислие намалява напрежението."