Защо Тръмп става неудобен за крайната десница в Европа?

Европейските съюзници на американския президент Доналд Тръмп все повече се дистанцират от него, смятайки го за политически токсичен. Дори близки идеологически партньори в ЕС гледат на американския лидер като на пречка на фона на изборните рискове, съобщава Politico. Доналд Тръмп се превърна в толкова политически токсична фигура в Европа, че дори най-близките му идеологически съюзници все по-често го възприемат като пречка.

"Трябва да поддържаме дистанция", заяви френската политичка Марин льо Пен пред колегите си депутати от крайнодясната партия "Национален фронт" по време на среща във вторник, според високопоставен партиен функционер, присъствал на събитието.

Европейските десни популисти се дистанцираха от американския президент още преди унгарският премиер Виктор Орбан да претърпи разгромна загуба на парламентарните избори в неделя. Кампанията бе белязана от многократни подкрепи от страна на Тръмп и посещение в последните дни от американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Загубата на Орбан, съчетана с последиците от войната в Иран и конфликта на Тръмп с папата, ускори тяхното оттегляне.

"Макар че някои виждат предимства в поддържането на връзки с Тръмп, „в конкретния контекст на изборите това не е особено обещаващ подход", заяви Торбен Брага, депутат от крайнодясната партия "Алтернатива за Германия", който е член на комисията по външна политика на Бундестага, германския парламент.

За италианския премиер Джорджа Мелони атаките на Тръмп срещу папа Лъв бяха преломният момент. Но заставането на страната на Светия отец беше и въпрос на политическа целесъобразност за нея, предвид нейната католическа избирателна база и факта, че европейците от Болоня до Будапеща обвиняват американския президент за конфликта в Близкия изток и растящите цени на енергията.

"Загубата на Орбан не може да се приписва само на умората на избирателите", каза високопоставеният представител на „Национално събрание“, на когото, както и на другите цитирани в тази статия, беше предоставена анонимност, за да сподели подробности от частни разговори. "Близостта със Съединените щати в настоящия контекст не се прие добре от унгарските избиратели."

За да се постави в най-добрата позиция за победа на френските президентски избори през следващата година, „Националното обединение“ вероятно ще се опита да избегне да бъде възприемано като близко до администрацията на Тръмп.

От другата страна на Рейн депутатите от AfD възприемат подобен подход с оглед на важните регионални избори, които предстоят през септември.

Матиас Моосдорф, депутат от AfD, заяви в социалната мрежа X, че „показното демонстриране на приятелство“ между Будапеща и администрацията на Тръмп, включително решението на Ванс да агитира за Орбан, "висяло като воденичен камък около врата на унгарския лидер".

Die zur Schau getragene Freundschaft zur derzeitigen US-Administration, die Einladung des Sohnes von Netanyahu nach Budapest, hingen jetzt in einer zu Recht entrüsteten Welt wie Mühlsteine an Orbans Hals. Die Versprechen zukünftiger Prosperität von Trump waren wertlos - weil er… https://t.co/1dSCvFYH9B — Prof. Matthias Moosdorf MdB (@moosdorfmdb) April 13, 2026

Когато Тръмп се върна в Белия дом миналата година, изглеждаше, че може да даде тласък на подобно мислещи антиимиграционни популистки движения другаде, които се бореха да спечелят власт или уважение.

Администрацията на Тръмп дори формализира усилията си за изграждане на международна мрежа от идеологически съюзници като част от стратегията си за национална сигурност.

Партията AfD първоначално разгледа подкрепата на Тръмп като възможност да укрепи легитимността си и да увеличи натиска върху консерваторите на канцлера Фридрих Мерц да премахнат германската „защитна стена“ – неформална бариера, която съществува от края на Втората световна война, за да попречи на крайната десница да управлява.

Лидерката на AfD Алис Вайдел продължава да се опитва да поддържа добри отношения между администрацията на Тръмп и партията си, като заяви пред репортери, че не вижда близките връзки с Тръмп като бреме и че вярва, че "Орбан е провел много добра кампания".

Националният фронт на Льо Пен е по-скептичен, предвид непопулярността на Тръмп

сред френските избиратели и сред собствените избиратели на крайнодясната партия.

"Още от атаката срещу Капитолия през 2021 г. след загубата на Тръмп на изборите през 2020 г. Марин Ле Пен осъзна, че не е добра идея да се сближава прекалено с него. Тя е много предпазлива и поддържа дистанция", заяви бивш представител на конкурентна крайнодясна група.

Близките връзки с Вашингтон „могат да бъдат пречка и да бъдат погрешно тълкувани“, повтори един от близките съюзници на Льо Пен.

Това не означава, че Льо Пен не е подкрепила администрацията, когато й е било удобно. Луи Алио, кметът на Перпинян, представляваше "Националното обединение" на поменуването на убития десен подкастер Чарли Кърк миналата година. А Льо Пен и председателят на партията Джордан Бардела бяха сред различните френски политически лидери, които приеха покани за среща с американския посланик във Франция Чарлз Кушнер.

Високопоставеният представител на "Националното обединение", цитиран по-горе, заяви, че срещата с Кушнер „показва, че сме способни да разговаряме с големите играчи на световната сцена“.

Войната между САЩ и Израел с Иран предизвика преосмисляне сред идеологическите съюзници на Тръмп, като ръководството на AfD все повече се дистанцира от неговата администрация.

Орбан предостави шаблона за популистката програма в Европа: конфронтационно отношение към институциите на ЕС и атаки срещу върховенството на закона и медийния пейзаж. Много националистически партии в целия блок са възприели такива тактики у дома.

Тези позиции не са били непременно причината за загубата на Орбан на изборите; много политици от крайната десница приписват победата на Петер Мадяр на фокуса му върху корупцията и въпросите, свързани с ежедневието на хората.