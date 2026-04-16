Папа Лъв XIV: Светът е опустошен от шепа тирани

На фона на ескалиращата война с размяна на думи между Папа Лъв XIV и американският президент Доналд Тръмп, главата на римокатолическата църква отправи нови критики, адресирани към “шепа тирани”, които опустошават света.

Папа Лъв XIV направи необичайно силните забележки по време на пътуване до Камерун в четвъртък, след като президентът на САЩ отправи тирада срещу него заради многократните му критики към войната в Иран.

Лъв, първият американски папа, също осъди лидери, които използват религиозен език, за да оправдаят войните, и призова за "решителна промяна на курса“.

Той осъди "безкраен цикъл на дестабилизация и смърт“ по време на посещение в Баменда, окървавен регион на Камерун, обхванат от сепаратистки бунт от близо десетилетие.

"Тези, които ограбват земята ви от ресурсите ѝ, обикновено инвестират голяма част от печалбата в оръжия, като по този начин увековечават безкраен цикъл на дестабилизация и смърт“, каза роденият в САЩ папа в реч в катедралата "Свети Йосиф“.

"Господарите на войната се преструват, че не знаят, че е нужен само миг, за да се разруши, но често цял живот не е достатъчен за възстановяване. Те си затварят очите за факта, че милиарди долари се харчат за убийства и опустошения, но ресурсите, необходими за изцеление, образование и възстановяване, ги няма никъде", добави светият отец.

Напрежение между църквата и Тръмп

Това се случва на фона на нарастващ спор между Тръмп и главата на Католическата църква, който през последните седмици критикува войната в Близкия изток.

В пламенна тирада в Truth Social в края на миналата седмица, Тръмп нарече папата "много либерален човек“, който е "слаб по отношение на престъпността и ужасен за външната политика“.

Тръмп също така каза, че 70-годишният Лъв е направен папа само защото е американец и "ако не бях в Белия дом, Лъв нямаше да е във Ватикана“.

След това Тръмп предизвика допълнителни противоречия, като публикува генерирано от изкуствен интелект изображение, което сякаш го изобразява като Исус Христос, предизвиквайки негативна реакция сред обичайните му поддръжници.