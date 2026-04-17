За първи път: Израел използва гаубица "Рьом" при удари в Ливан

Израелските отбранителни сили използваха новата си самоходна гаубица "Рьом" в бой за първи път, като я изстреляха по време на артилерийски удари в Южен Ливан. Подразделения от 282-ра артилерийска бригада използваха колесната система, известна още като SIGMA 155, в действие, за да подпомогнат наземни операции близо до границата. Гаубиците бяха използвани за насочване към ракетни и противотанкови пускови установки на "Хизбула", като военните описаха мисията като успешна и отбелязаха, че е постигнала целите си.

Това бележи първото оперативно използване на "Рьом" в бойна обстановка, преминавайки от разработка и тестване към фронтова служба. Разгръщането е част от по-широки усилия за модернизиране на артилерийските сили на Израел, като се заменят по-старите платформи, които са в експлоатация от десетилетия.

Разработена от Elbit Systems, "Рьом" е напълно автоматизирана самоходна гаубица, монтирана на колесно шаси 10×10. Той е създаден да обстрелва на разстояние до 40 километра и може да поддържа скорострелност от няколко изстрела в минута. Мобилността му позволява бързо да променя позициите си, намалявайки риска да бъде прицелен след изстрел, пише Defence Blog.

По време на неотдавнашната операция системата беше разположена близо до ливанската граница, където осигуряваше огнева подкрепа на маневриращи сили. Способността за бърза реакция и поразяване на цели на разстояние е ключова част от нейната роля, особено в среди, където заплахите могат да възникнат с малко предупреждение.

This week, the IDF Artillery Corps conducted its first operational shelling with the new Ro'em self-propelled howitzer, in support of ground forces operating in southern Lebanon. The 282nd Artillery Regiment used the Ro'em, also known as the SIGMA 155, to shell Hezbollah rocket… — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 16, 2026

В сравнение с верижните гаубици M109, които се използват в момента, "Рьом" предлага по-дълъг обхват,

по-бързо време за реакция и по-голяма мобилност. Колесният му дизайн му позволява да се движи по-ефективно по пътните мрежи, докато автоматизираните му системи рационализират процеса на стрелба и намаляват натоварването на екипажа. Тази автоматизация също така съкращава времето между идентифицирането на целта и откриването на огън. По-бързата реакция може да бъде от решаващо значение при справяне с мобилни или чувствителни към времето заплахи, като например екипи за изстрелване на ракети.

Израелските отбранителни сили планират да въвеждат системата постепенно, като заменят платформите M109, докато подразделенията преминават към новото оборудване. Очаква се първото напълно оперативно формирование, оборудвано със SIGMA 155, да бъде въведено в експлоатация в рамките на три години, като по-широко внедряване в редовните артилерийски части е планирано до края на десетилетието.

Предвижда се "Рьом" да остане на въоръжение в продължение на десетилетия, като военните прогнозират експлоатационен живот от поне 50 години. Конструкцията му позволява подобрения с течение на времето, което му помага да се справи с променящите се оперативни нужди.

Първото му използване в Южен Ливан предоставя ранен поглед върху това как системата се представя в реални условия. Чрез въвеждането ѝ в активни операции, IDF натрупва практически опит, който ще оформи начина, по който ще бъде разгърната по-широко през следващите години.