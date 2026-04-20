Урсула фон дер Лайен със закъснял поздрав за изборната победа на Радев

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за победата на парламентарните избори.
"България е горд член на европейското ни семейство и играе важна роля за справянето с общите ни предизвикателства. Очаквам да работим заедно за просперитета и сигурността на България и Европа", написа тя в социалните мрежи.
Реакцията на Фон дер Лайен закъсня в сравнение с постовете ѝ след изборите в Унгария, когато тя реагира почти веднага след вота, припомня БНР.
По-рано говорителят на Комисията Олоф Гил заяви, че няма да коментира изборите у нас преди окончателното преброяване на бюлетините.
Congratulations to Rumen Radev on his victory in the parliamentary elections.
Bulgaria is a proud member of the European family and plays an important role in tackling our common challenges.
I look forward to working together, for the prosperity and security of Bulgaria and…— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 20, 2026