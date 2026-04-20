Урсула фон дер Лайен със закъснял поздрав за изборната победа на Радев

Очаквам да работим заедно за просперитета и сигурността на България и Европа, написа председателят на ЕК

20.04.2026 | 15:47 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за победата на парламентарните избори.

"България е горд член на европейското ни семейство и играе важна роля за справянето с общите ни предизвикателства. Очаквам да работим заедно за просперитета и сигурността на България и Европа", написа тя в социалните мрежи.

Реакцията на Фон дер Лайен закъсня в сравнение с постовете ѝ след изборите в Унгария, когато тя реагира почти веднага след вота, припомня БНР.

По-рано говорителят на Комисията Олоф Гил заяви, че няма да коментира изборите у нас преди окончателното преброяване на бюлетините.

 

