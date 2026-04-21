IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 55

МАЕ: Това е най-тежката енергийна криза в историята

Настоящата ситуация съчетава ефектите от петролна и газова криза

21.04.2026 | 11:16 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Конфликтът между  САЩ и Израел от една страна и Иран от друга предизвиква най-голямата енергийна криза в историята, заяви ръководителят на Международна агенция за енергията (MAE), цитиран от Ройтерс.

„Това наистина е най-голямата криза в историята“, посочи Фатих Бирол в интервю за френското радио Франс Ентер (France Inter). По думите му настоящата ситуация съчетава ефектите от петролна и газова криза, допълнително утежнени от последиците от войната на Русия в Украйна.

Военните действия в Близкия изток сериозно нарушават корабоплаването през Ормузкия проток – ключов маршрут, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Кризата се наслагва върху вече съществуващи сътресения на енергийните пазари след руската инвазия в Украйна, довела до сериозно ограничаване на руските газови доставки за Европа.

По-рано този месец Бирол заяви, че настоящата ситуация е по-тежка от енергийните кризи през 1973 г., 1979 г. и 2022 г., взети заедно.

През март Международна агенция по енергетика се договори за освобождаване на рекордните 400 милиона барела петрол от стратегическите резерви с цел ограничаване на ръста на цените, предизвикан от конфликта.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Международна агенция за енергията енергийна криза Фатих Бирол
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem