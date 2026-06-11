Три талисмана на Световното - какво символизират те?

Едно е ясно - от днес, 11-и юни, футболът превзема света ни. По-късно днес ще бъде дадено началото на Световното първенство по футбол, което през лятото на 2026 г. се провежда в САЩ, Канада и Мексико. Финалът е на 19-и юли, така че ни чакат повече от месец футболни емоции. Именно защото мачовете от Мондиала ще се играят в 3 страни, първенството има и три официални талисмана. Три маскоти - по един за всяка от страните домакини. Вижте кои са те и какво символизират.

Клъч, орел - САЩ

Това е смелият белоглав орел, който е националната птица на САЩ. Клъч играе като полузащитник и носи номер 10 на фланелката си. Изобразен е със син футболен екип. Орелът Клъч символизира куража, лидерството и обединението. Той успява и постига отлични резултати, дори когато е под напрежение. Безстрашен на терена. Жаден е за приключения, прегръща всяка култура, всеки мач, любопитен е и пълен с оптимизъм. Повдига настроението и превръща всяко предизвикателство в шанс да постигне по-добри резултати. Орелът е социален и фанатик на тема спорт. Обединява хората.

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