Тест на Omoda 7: Новият "суперхибрид" на китайците

Автор: Константин Томов

Удивително е колко малко време изтече между предишната епоха, в която китайците ходеха инкогнито по автосалоните в Европа и залягаха под колите, за да правят тайно снимки и замервания с шублер, и днешната епоха, в която китайците, или поне някои от тях, са на гребена на вълната, що се отнася до нови технологии и задвижвания.

Ето ви и един подходящ символ на този скок: новата Omoda 7.

Малко по-голям от Toyota RAV4

Последният продукт на експортната марка на Чери е компактен кросоувър горе-долу в класа на Toyota RAV4, но с 6 сантиметра по-дълъг и с 3 сантиметра по-голямо междуосие.

Отсега ще ви кажем, че като външен вид, пътно поведение и технологии той радикално се отличава от представата ни за китайските автомобили доскоро. В което няма нищо чудно. Още миналото десетилетие китайците осъзнаха, че няма защо да се мъчат да копират знанията и уменията на европейци и американци. Много по-лесно е просто да ги наемат.



Omoda е чудесна илюстрация на това. Главен дизайнер тук е Стив Июм, преди това в Hyundai, General Motors и Ford. Главен инженер на марките Omoda и Jaecoo е Питър Маткин, с две десетилетия опит в Land Rover. А шеф на европейския развоен център е Йохен Тютинг, бивша звезда на инженерния отдел на Ford Europe.

В резултат на това междуконтинентално обединяване на усилия, Omoda 7 носи някои от най-актуалните тенденции в автомобилния дизайн. Предницата, с характерния дизайн на решетката, отличава тази кола от пълчищата клонинги, които напоследък ни заливат от Китай. Ако я погледнете в профил, може да намерите някои прилики с дизайна на Lexus. А задницата напомня на Range Rover Velar. В същото време няма никаква опасност да я сбъркате с някой от споменатите автомобили - или с китайските й конкуренти.

Внушителните размери ви дават висока позиция на седене, много място и на задния ред, плюс 537-литров багажник, разделен на две части.

А в същото време Omoda 7 има коефициент на въздушно съпротивление, малко по-добър от този на предишното поколение Porsche 911 GT2.

Оригиналният дизайн се отнася най-повече до външността, разбира се. Отвътре тази кола силно напомня всеки друг кросоувър от Китай, който сме тествали. Но само на пръв поглед.

Само едно ниво на оборудване - максималното

За максимално улеснение в България Omoda 7 се предлага с едно ниво на оборудване, но това ниво включва на практика всичко: предните седалки са електрически и с памет, включително тази на пътника, имат отопление и вентилация. Страничните огледала също са с памет, така че ако двама души ползват колата, да не се налага непрекъснато да ги нагласят.



Оборудването включва двузонов автоматичен климатик, електрически и отварящ се панорамен покрив, система против запотяване на стъклата, и цели 4 USB порта. Имате и 50-ватово безжично зарядно с негова собствена вентилация, така че телефонът ви да не се нагрява прекалено.

Аудиосистемата е Sony с осем говорителя и субуфер и с много прилично качество на звука, съчетано с добра шумоизолация на салона. И след това стигаме до черешката на тортата.

Екранът на мултимедията ще ви изненада

На пръв поглед този 15.6-инчов дисплей на мултимедията изглежда като във всяка друга китайска кола: огромен, с висока резолюция, с 1000 нита яркост, така че да го виждате при всякакви условия. Но тук той има още една особеност, която няма да откриете в друг автомобил. Трябва само да плъзнете четири пръста по екрана, и той ще се измести автоматично половин метър надясно.



Идеята е екранът да може да се ползва и от шофьора, и за забавление на пътника при нужда. Не сме сигурни колко практично ще е това в реалния живот. Но като начин да впечатлите приятелите си е безотказно.

Най-новаторското нещо в този автомобил обаче се намира под капака. Chery нарича тази система SHS, или суперхибрид. На практика това е плъг-ин хибрид, но с някои любопитни допълнения.

Какво значи "суперхибрид"?

Системата комбинира електромотор с мощност 204 конски сили, бензинов двигател със 143 коня и литий-желязофосфатна батерия с капацитет 18.4 киловатчаса. Общата системна мощност е 279 коня. А батерията може да се зарежда до 40 киловата.



279 к. с. максимална мощност

365 Нм максимален въртящ момент

8.4 секунди 0-100 км/ч

180 км/ч максимална скорост

Според европейските тестове, Omoda 7 може да измине до 90 километра само на ток, и до 1200 километра общо, без да спира за зареждане. За което заслугата далеч не е само на електрическата част от хибрида.

Китайците настояват, че този 1.5-литров бензинов турбомотор е всъщност най-ефективният двигател с вътрешно горене на планетата, с коефициент на термична ефективност 44.5%.

Тук обаче той свири втора цигулка. Главната роля е за електромотора.

Omoda 7 е настроена по начало да се движи колкото може повече като електромобил. Дори когато батерията започне да се изчерпва, ако натоварването не е голямо, бензиновият двигател се включва само като генератор, за да я дозареди. Само при резки ускорения или високи магистрални скорости бензиновият двигател задвижва и колелата.

Тази схема е много добра от гледна точка на ефективност.



Колко е разходът, ако не зареждате батерията? Каква гаранция имат двигателите? Колко струва и какви са минусите на модела? Отговорът на всички тези въпроси и видео от теста вижте в Automedia.bg тук