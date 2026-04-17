IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 105

Има напрежение, но не и криза: Европа може да използва запасите от керосин

От Брюксел увериха, че няма криза с самолетното гориво

17.04.2026 | 17:30 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Ако напрежението в Ормузкия проток не се успокои в близко време, е възможно да се пристъпи към използване на запасите от керосин. Това заяви говорител на Европейската комисия по време на пресконференция в отговор на журналистически въпроси.

Какви резерви поддържа ЕС?

По думите му европейското законодателство изисква държавите членки да поддържат запаси от газ и петрол - както суров, така и преработен -  за период от 90 дни. Всяка страна сама определя как да разпредели различните видове горива в рамките на тези количества.

Говорителят уточни, че ЕС разполага както със стратегически, така и с търговски запаси, като при настоящата ситуация е възможно да се използват именно търговските наличности.

Има напрежение, но не и криза

По думите му пазарът на самолетно гориво в момента е под напрежение, но ситуацията не може да бъде определена като кризисна. Засега не се очаква масова отмяна на търговски полети.

Европейският съюз следи отблизо развитието и координира необходимите действия. Производството в рамките на ЕС покрива около 70% от потреблението, а останалите количества се осигуряват чрез внос.

Според оценките на работната група на ЕС за горивата към момента няма недостиг, но вече се предприемат подготвителни мерки в случай на ограничаване на доставките на керосин. Това не означава, че ще останем без самолетно гориво, подчерта говорителят, цитиран от БТА.

Тагове:

газ петрол ек керосин
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem