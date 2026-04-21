IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live

Еврокомисар: Лятото ще е трудно за Европа поради недостиг на авиогориво

ЕС подготвя мерки за ограничаване на последиците от конфликта

21.04.2026 | 14:22 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Предстоящото лято „ще бъде трудно за Европа“ заради „недостиг на горива, причинен от войната в Иран и затварянето на Ормузкия проток, дори ако ситуацията се развие по най-благоприятния възможен начин“, заяви днес еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен, цитиран от Ройтерс.

По думите му Европейският съюз подготвя мерки за ограничаване на последиците от конфликта върху доставките на авиационно гориво. „Ако се наложи, можем да преразпределим и споделим наличните ресурси от реактивно гориво“, посочи той пред журналисти в Мадрид.

Европейски авиокомпании вече предупредиха за възможен недостиг през следващите седмици заради войната в Близкия изток, която блокира основния маршрут за доставки през Ормузкия проток, през който преминава около 75 на сто от реактивното гориво от региона за Европа.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Дан Йоргенсен недостиг на горива ЕС
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem