Глобиха руснак, публикувал снимка на котка, приличаща на... Хитлер

Окръжен съд в Сочи глоби местен жител с 1000 рубли по административно обвинение за публично показване на нацистки символи. Случаят беше съобщен от независимия руски информационен сайт Verstka и независимия руски информационен сайт Mediazona.

Според съдебното решение, жителят на Сочи е публикувал в Telegram това, което документът описва като символите на "Котолф Китлер". Съдът е сметнал това за "нацистки атрибути, използвани от Третия райх".

Авторът на публикацията е признал вината си и е получил минималната глоба.

В решението не се уточнява какво точно е публикувано. Verstka пише, че вероятно става дума за снимка на котка, чиито лицеви белези наподобяват мустаците и прическата на Адолф Хитлер.

Дали публикацията действително е съдържала нацистки символи, не е известно. Търсене в Google за "Котолф Китлер" връща изображения на котки без такива символи, пише Mediazona.

Съществува и сатиричен уебсайт catsthatlooklikehitler.com, съдържащ снимки на такива котки. Той не е актуализиран от няколко години.