ДДС измамници на Острова искали да купят луксозен имот в България

Във Великобритания четирима мъже, откраднали почти 9 милиона паунда при измама с ДДС и ги похарчили за златни кюлчета, диаманти, автомобили и планове за луксозен имот в България, бяха осъдени на общо 22 години затвор, съобщи Прес асосиейшън.

Шотландците Лесли Томпсън, Греъм Кълън и Греъм Нюъл бяха осъдени за схема, включваща укриване на ДДС на стойност 8,8 милиона паунда, по-рано тази година. Престъплението, извършено между септември 2015 г. и юни 2017 г., беше утежнено от връзка със сериозна и организирана престъпност.

Четвърти мъж, Мартин Ланг, се призна за виновен за по-ограничено участие в схемата между февруари и декември 2016 г., включващо 4,8 милиона паунда пари за данъци.

"Мръсните" пари са били бяха похарчени за златни кюлчета, диаманти, бързи коли, къща за 1 милион паунда и планове за луксозен имот в България. Не се съобщават подробности за имота в България, предаде кореспондентът на БНР.

Съдията във Висшия съд в Единбург отбеляза, че схемата е била "проста", но изключително добре и търпеливо планирана за голям период от време.

Става дума за начисляване на ДДС върху фактури на различни фирми за "услуги по изплащане на заплати", но вместо парите да отиват в данъчната служба, те са ги отклонявали и са прехвърляли част от тях на сътрудници. Най-тежка присъда получи Томпсън - 7 години, а най-малка Ланг - 4.